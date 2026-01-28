APEC 2027 : un atout pour le Vietnam sur la scène internationale

Accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 (APEC 2027) dans la zone spéciale de Phu Quôc est une source de fierté pour la province d'An Giang, dans le Delta du Mékong, est une étape importante pour le renforcement du rôle international du Vietnam à l'ère de l'intégration profonde et de la concurrence mondiale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Président la deuxième réunion du Comité national pour l'APEC 2027, consacrée à l'examen des préparatifs de l'événement, le 28 janvier, Pham Minh Chinh a indiqué que le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, avait souligné l'importance de l'APEC 2027 comme événement de haut niveau en matière de politique étrangère et comme une excellente occasion de présenter au monde le Vietnam comme un pays intégré, innovant, amical et dynamique.

Cet événement vise à dynamiser la croissance de Phu Quôc et d'An Giang, tout en promouvant l'investissement, le tourisme, le commerce et le développement des infrastructures dans le Delta du Mékong et à l'échelle nationale.

Évaluant la mise en place et le fonctionnement des cinq sous-comités du Comité national pour l'APEC 2027, le Premier ministre les a exhortés à œuvrer avec proactivité et efficacité, en vue d'une réunion réussie, de haut niveau, sûre et efficiente.

Il a chargé le Comité d'établir des plans et des feuilles de route clairs, de mener des examens, des inspections et des évaluations trimestriels, de lever les obstacles et d'ajuster sa structure si nécessaire. Les organismes compétents doivent préparer une proposition détaillée, soumise à approbation, afin de guider les sous-comités dans la réalisation de leurs missions.

Le chef du gouvernement a souligné que le thème et les messages de l'événement devaient être pertinents, mettre en avant les points clés et souligner le rôle important du Vietnam. Il a précisé qu'ils devaient aborder les enjeux communs et spécifiques, en alignant les intérêts du Vietnam sur ceux de l'APEC et ceux de l'ASEAN sur ceux des autres régions. Il a également souligné que les thèmes des réunions multilatérales avec les membres de l'APEC et des sessions des comités doivent être percutants, de grande qualité, sûrs, efficaces et optimisés.

Le Premier ministre a déclaré qu'en parallèle de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC, des réunions ministérielles, de vice-ministres et de hauts fonctionnaires devraient se tenir sur différents thèmes, couvrant la solidarité, le développement durable et les enjeux actuels tels que la transition écologique et la transformation numérique, la science et la technologie, les bases de données, l'intelligence artificielle (IA), la sécurité, le multilatéralisme et la culture. Des réunions et des forums distincts devraient également être organisés pour le monde des affaires.

Les réunions devraient progresser du niveau inférieur au niveau supérieur, des formats les plus simples aux plus complexes, et de l'échelle la plus réduite à la plus large. Il a ajouté que les lieux de réunion devraient être choisis parmi des sites du patrimoine culturel afin de mettre en valeur la culture vietnamienne auprès des participants internationaux.

Le Premier ministre a déclaré que la planification de l'APEC 2027 devrait être coordonnée avec le Sommet des dirigeants de l'ASEAN et d'autres grandes conférences internationales afin de faciliter la participation des délégués. Il a souligné que les préparatifs et l'utilisation du budget devaient être efficaces et étroitement liés aux efforts de collecte de fonds et de parrainage, tandis que le personnel et les ressources devaient être organisés de manière concise et systématique pour garantir l'exhaustivité, la sécurité et la sûreté de l'événement.

Photo : VNA/CVN

Concernant les infrastructures, le Premier ministre a indiqué que les investissements devaient s'inscrire dans une vision à 100 ans, au service non seulement de l'APEC, mais aussi du développement national, en particulier à An Giang et Phu Quôc, tout en renforçant les capacités, la position et le prestige international du pays.

Il a insisté sur le fait que le logo, l'identité visuelle et le site web devaient être facilement reconnaissables, attrayants et engageants, alliant identité nationale et modernité, tradition et éléments contemporains, tout en veillant à ce que le site soit facile à trouver, convivial et séduisant.

Faisant écho aux membres du Comité national pour l'APEC 2027, le Premier ministre a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales à préparer et à soumettre des propositions au Comité, afin de garantir l'achèvement d'un plan directeur pour l'APEC 2027 d'ici mars, pour examen et approbation par les autorités compétentes.

Il a souligné que les ministères, les secteurs et les collectivités locales sont invités à coordonner étroitement leurs efforts avec détermination et efficacité, en attribuant clairement les responsabilités, les échéances et les pouvoirs nécessaires à chaque tâche. Toutes les ressources doivent être mobilisées en 2026 afin d'accélérer les préparatifs pour une édition 2027 réussie.

Les membres du Comité ont indiqué que les préparatifs de l'APEC 2027 sont menés conjointement par le Comité, les ministères et les collectivités locales, et que des résultats initiaux importants ont été obtenus, tout en garantissant progrès, efficacité et qualité. À ce jour, la structure organisationnelle du Comité est pleinement opérationnelle et comprend cinq sous-comités : contenu, logistique et matériel, sécurité et santé, communication et culture, protocole et secrétariat de l'APEC 2027.

VNA/CVN