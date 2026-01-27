Le PM salue la maturité et la résilience croissantes des fonctionnaires de Quang Ninh

Le 27 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu au Centre de services administratifs de Quang Ninh pour encourager les fonctionnaires et employés.

Le chef du gouvernement s'est dit heureux de revenir au centre, 13 ans après la création, dans la province de Quang Ninh, du premier modèle de centre de services administratifs du Vietnam. Il a constaté que le personnel avait gagné en maturité, en expérience, en assurance et en compétences.

Il a reconnu que les citoyens et les entreprises étaient satisfaits des services du centre, les démarches administratives pouvant désormais être effectuées, en ligne comme en présentiel, de manière rapide et efficace, sans pratiques douteuses ni corruption.

Pham Minh Chinh a souligné que l'objectif principal du centre était de servir la population, de simplifier les procédures complexes et de réduire les coûts et les temps de déplacement pour les citoyens. Il a insisté sur le fait que les fonctionnaires devaient faire preuve de proactivité, de dévouement, de responsabilité et de courtoisie. Les processus administratifs, a-t-il déclaré, doivent être menés de manière transparente et rapide, dans le strict respect des délais. Dans les cas où une demande ne peut être traitée, les fonctionnaires doivent en expliquer clairement les raisons et répondre dans les délais impartis. Il a également suggéré que le centre mette en place un système de réception des demandes 24h/24 afin d'améliorer le service public.

Reconnaissant l’existence de plusieurs difficultés et dysfonctionnements au sein du centre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Quang Ninh de recenser et de signaler rapidement aux ministères et organismes centraux concernés les problèmes non résolus liés aux procédures administratives, afin que des orientations puissent être données en temps opportun.

Le chef du gouvernement a également exhorté les dirigeants provinciaux à envisager prochainement des mesures visant à augmenter les indemnités spécifiques du personnel du centre, afin de prévenir les pratiques abusives et de garantir des moyens de subsistance stables.

