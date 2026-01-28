Le secrétaire général Tô Lâm se rend à Cao Bang

Dans l’après-midi du 28 janvier, au stade provincial de Cao Bang, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré des représentants des groupes ethniques de cette province du Nord.

Photo : VNA/CVN

C’est précisément en ce lieu qu’au printemps 1961, le Président Hô Chi Minh s’adressa aux compatriotes, aux cadres et aux combattants des groupes ethniques de la province, leur transmettant sa confiance et ses recommandations.

Rencontrant des habitants, dont des élèves, au stade provincial de Cao Bang, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde émotion, rappelant que le 28 janvier 1941, après trente années de pérégrinations à la recherche d’une voie pour le salut national, le dirigeant Nguyên Ai Quôc rentra au pays afin de diriger directement la révolution, et Cao Bang fut le lieu où il s’appuya sur le peuple pour édifier la base révolutionnaire, d’où la lumière de la pensée de Hô Chi Minh se diffusa, guidant toute la nation vers l’indépendance, la réunification et l’édification du pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Parti et l’État garderaient à jamais en mémoire les mérites, l’attachement et les sacrifices silencieux mais immenses consentis par les groupes ethniques de Cao Bang pour le Parti, pour le Président Hô Chi Minh et pour la révolution vietnamienne.

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, le secrétaire général a insisté sur le fait que toutes les orientations et politiques du Parti et de l’État devaient être au service du peuple, émaner du peuple et bénéficier de sa confiance et de son soutien, tout en soulignant que tout ce qui était bénéfique pour la population devait être mis en œuvre avec détermination.

C’est pourquoi le Comité central, l’État et l’ensemble du système politique continueront de déployer des politiques concrètes et pratiques afin d’améliorer les conditions de vie de la population, dans un esprit constant de "ne laisser personne de côté" dans le processus de développement, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la reconnaissance ne devait pas se limiter au souvenir du passé, mais se traduire par des actions concrètes visant à assurer aux habitants de Cao Bang une vie de plus en plus prospère, stable, heureuse et durable.

Photo : VNA/CVN

Pour la période à venir, il a exprimé le souhait que les autorités, de niveau central etlocal, ainsi que les groupes ethniques de Cao Bang poursuivent leurs efforts communs et leur solidarité afin de faire progresser la province de manière ferme et durable.

Il a insisté sur le fait que toute mise en œuvre devait être évaluée à l’aune de son efficacité réelle, que l’amélioration des conditions de vie de la population devait rester l’objectif central, et que la confiance du peuple constituait le fondement essentiel de toute action.

Malgré les nombreux défis à venir, fort de sa tradition révolutionnaire, de l’esprit de solidarité et de l’unité de ses populations, le secrétaire général Tô Lâm s’est dit convaincu que Cao Bang avancerait avec l’ensemble du pays sur une voie de développement solide et durable.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et d’autres dirigeants du Parti et de l’État ont remis des cadeaux de reconnaissance aux bénéficiaires des politiques sociales et ont accordé un soutien financier de 50 milliards de dôngs à la province de Cao Bang pour la construction d’une nouvelle école primaire Nùng Tri Cao.

VNA/CVN