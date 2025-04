P4G

Le vice-ministre vietnamien des AE reçoit son homologue colombien

>> La Colombie souhaite renforcer la coopération parlementaire avec le Vietnam

>> Le président Tô Lâm reçoit les ambassadeurs sortants de Colombie et du Panama

>> Le Vietnam et la Colombie célèbrent le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques

>> Une délégation de l'Assemblée nationale en visite de travail en Colombie

Photo : Quang Hoà/CVN

Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue le développement des relations entre le Vietnam et la Colombie au cours de ces dernières années.

Dô Hùng Viêt a exprimé sa satisfaction quant au développement positif des relations entre les deux pays. Il a notamment souligné le domaine économique et commercial, où la Colombie s'est imposée comme l'un des principaux partenaires du Vietnam en Amérique latine, avec des échanges commerciaux en constante augmentation. On estime que le commerce bilatéral dépassera 670 millions de dollars d’ici 2024.

Le vice-ministre vietnamien a également proposé d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau, de rationaliser les mécanismes de coopération disponibles et de renforcer la connectivité, afin de créer un environnement favorable qui stimulera davantage les relations économiques entre les deux pays.

Pour sa part, Mauricio Jaramillo a souligné que la Colombie valorisait profondément sa relation avec le Vietnam et reconnaissait le grand potentiel de coopération, non seulement dans le commerce et l'économie, mais aussi dans des domaines clés tels que l'éducation, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique.

Le vice-ministre colombien des AE a souligné qu'en tant que membre actif de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et de l'Alliance du Pacifique (AP), la Colombie est disposée à promouvoir les liens entre ces blocs régionaux avec le Vietnam et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

À cette occasion, les deux parties ont également échangé leurs points de vue et partagé leurs évaluations sur la situation internationale, abordant les défis actuels à la paix, à la stabilité et au développement mondial du point de vue du multilatéralisme et du rôle des Nations unies.

Les deux vice-ministres ont convenu de l’importance de renforcer la coopération dans les forums internationaux, de promouvoir le respect du droit international et du multilatéralisme et de favoriser une plus grande connectivité interrégionale et une plus grande collaboration entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine.

VNA/CVN