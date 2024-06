Le président Tô Lâm reçoit les ambassadeurs sortants de Colombie et du Panama

>> Le PM vietnamien reçoit la ministre des Affaires étrangères du Panama

>> Le Vietnam et le Panama veulent renforcer leur coopération économique

>> La Colombie souhaite renforcer la coopération parlementaire avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

En recevant l'ambassadeur de Colombie Miguel Ángel Rodríguez Melo, le président Tô Lâm a félicité le diplomate pour son mandat réussi au Vietnam et a apprécié ses contributions positives au renforcement et au développement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et la Colombie.

Le président a remercié le gouvernement et le peuple colombiens pour leur soutien au Vietnam dans les activités bilatérales ainsi que lors des forums internationaux, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

Évaluant hautement le rôle et la position de la Colombie en Amérique latine, il a souligné que le Vietnam soutenait fermement le processus de paix en Colombie et souhaitait développer une coopération intégrale dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'éducation et les relations entre les échanges entre les peuples au bénéfice des peuples des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans les deux régions.

Saluant les contributions positives de l'ambassadeur à la promotion des relations bilatérales, le président Tô Lâm a déclaré que les relations avaient connu un développement fructueux, mais que le potentiel de coopération restait énorme. Par conséquent, les deux parties doivent continuer à échanger des informations sur leurs demandes, promouvoir et élargir la coopération dans d'autres domaines tels que la science, la technologie, la finance et la banque, les transports, la construction, le logement et le développement des zones urbaines.

Le président Tô Lâm a déclaré que les deux parties devraient continuer à créer un environnement commercial et d'investissement favorable pour renforcer les liens entre leurs communautés d'affaires afin d'augmenter le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux à un milliard de dollars dans un avenir proche.

Le Vietnam est prêt à servir de pont pour aider la Colombie à élargir ses relations avec les pays de l'ASEAN, a déclaré le chef de l'État.

Pour sa part, Miguel Ángel Rodríguez Melo a affirmé qu'au cours de son mandat de cinq ans, il avait été témoin des réalisations du développement du Vietnam avec un rôle et une position de plus en plus renforcés dans la région et sur la scène internationale. Il a également mieux compris le pays et le peuple vietnamien.

L'ambassadeur a remercié le Vietnam pour son soutien toujours ferme au processus de négociation de paix en Colombie, en particulier pendant la période où le Vietnam a assumé le rôle de président tournant du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que son soutien et sa coopération avec la Colombie, non seulement dans les relations politiques et diplomatiques, mais dans de nombreux autres domaines et échanges entre les peuples.

En accord avec les évaluations du président Tô Lâm, l'ambassadeur a déclaré que la Colombie et le Vietnam ont un grand potentiel de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche, de la transition vers les énergies propres et des télécommunications.

Il a déclaré que le gouvernement colombien attendait avec impatience d'accueillir bientôt le président en Colombie et espère que le Vietnam ouvrira bientôt son ambassade à Bogota, ce qui marquera une étape importante pour aider à promouvoir et à renforcer la coopération entre les deux pays.

En recevant l'ambassadeur panaméen Eligio Alberto Salas, le président Tô Lâm a salué sa contribution au renforcement et au développement de l'amitié et de la coopération traditionnelles entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le président a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance au rôle et à la position importants du Panama en Amérique latine et qu'il souhaitait développer davantage la coopération multiforme avec le Panama dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie et le commerce, la finance et la banque et les échanges entre les peuples.

Il a souhaité que les deux parties maintiennent les mécanismes de dialogue et de coopération existants, se coordonnent pour organiser la deuxième consultation politique au niveau du vice-ministre des Affaires étrangères et la deuxième session du Comité mixte Vietnam - Panama pour la coopération économique, commerciale et d'investissement au Vietnam, ainsi que la promotion de nouveaux mécanismes de consultation et de coopération.

Outre les domaines de coopération traditionnels, le président a suggéré que les deux parties élargissent leur coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Eligio Alberto Salas a partagé les évaluations du président sur les relations de coopération entre les deux pays au cours des dernières années.

L'ambassadeur a déclaré que les deux pays disposaient encore d'un grand potentiel de coopération et espérait que le Vietnam ouvrirait bientôt un bureau commercial au Panama pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Remerciant le Vietnam d'avoir soutenu le Panama pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le diplomate a affirmé que, quel que soit son poste, il continuerait à contribuer à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre le Panama et le Vietnam.

VNA/CVN