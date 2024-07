Une délégation de l'Assemblée nationale en visite de travail en Colombie

>> Le président Tô Lâm reçoit les ambassadeurs sortants de Colombie et du Panama

>> Le Vietnam et la Colombie célèbrent le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Photo : VNA/CVN

Pendant son séjour, Vu Hai Ha a eu des séance de travail avec le premier vice-président du Sénat colombien Jhon Jairo Roldán Avendaño, le président du Parti communiste de Colombie (PCC), Jaime Caicedo Turiago ; le vice-ministre du Commerce extérieur, Luis Felipe Quintero ; le vice-ministre des Affaires étrangères, Jorge Rojas Rodrigez ; le vice-ministre de la Culture, Jorge Ignacio Zorro Sánchez ; le vice-ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Arturo Bravo ; des représentants de l'Agence colombienne de promotion du tourisme et du commerce (ProColombia).

Il a également assisté à une cérémonie marquant le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Colombie.

Lors des séances de travail, la partie colombienne a présenté ses condoléances au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, appréciant ses grandes contributions au développement socio-économique du Vietnam.

De son côté, Vu Hai Hà a souligné que l’objectif de sa visite était de promouvoir la coopération entre les organes législatifs, ainsi que les ministères et secteurs des deux pays.

La Colombie est l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique, a indiqué Vu Hai Ha, souhaitant que les relations entre les deux pays continuent de se développer et de s’approfondir.

Le premier vice-président du Sénat, Jhon Jairo Roldán Avendaño, a souligné l’importance de cette première visite d’une délégation de l’Assemblée nationale vietnamienne en Colombie, pour ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les deux organes législatifs.

Le président du PCC, Jaime Caicedo Turiago, lui, a exprimé le souhait d’étudier plus profondément le modèle socialiste et la voie vers le socialisme au Vietnam, ainsi que des expériences du PCV en matière d’édification et de rectification du Parti et de lutte contre la corruption et des pratiques malsaines.

Lors des séances de travail avec le vice-ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Arturo Bravo, des représentants de la ProColombia, les deux parties ont convenu de promouvoir la concrétisation du protocole d'accord de coopération dans le commerce, l’investissement et l’industrie entre les deux pays, lequel avait été signé en septembre 2023.

Elles ont également décidé de maintenir le mécanisme de Comité économique mixte Vietnam - Colombie, de rechercher des secteurs de coopération potentiels.

Entre 2018 et 2023, le commerce bilatéral a doublé pour atteindre 790 millions d'USD, faisant de la Colombie le 5e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

VNA/CVN