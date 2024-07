Le Vietnam et la Colombie célèbrent le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques

>> Vietnam - Colombie : un protocole d'accord sur le commerce, l'investissement et l’industrie

>> Renforcement des relations avec le Parti communiste colombien

>> La Colombie souhaite que le Vietnam ouvre bientôt son ambassade au pays

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, les délégués ont observé une minute de silence en mémoire du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, décédé le 19 juillet.

Dans son discours, l’ambassadeur vietnamien Vu Trung My a passé en revue le processus de développement de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et des pays d’Amérique latine, dont la Colombie.

Il a déclaré se réjouir du développement vigoureux de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Colombie, notamment dans le commerce et l’économie. Les échanges bilatéraux ont doublé en cinq ans pour s’élever à 790 millions d'USD en 2023, faisant de la Colombie le 5e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, au nom du gouvernement colombien, le vice-ministre des Affaires étrangères Jorge Rojas Rodrigez a adressé ses condoléances au Vietnam suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il s’est déclaré satisfait du développement dynamique des relations bilatérales ces dernières années, de la coordination et du soutien mutuel entre les deux parties au sein des organisations internationales, des forums multilatéraux et des mécanismes de coopération interrégionale, tels que l’ONU, le Forum sur la coopération Asie de l'Est - Amérique latine (FEALAC), la coopération entre l'ASEAN et l'Alliance du Pacifique. Il a suggéré aux deux pays de continuer à promouvoir leur coopération multiforme.

Auparavant, l’ambassade du Vietnam, en collaboration avec l’Académie diplomatique de Colombie, a organisé un colloque sur les relations diplomatiques Vietnam - Colombie.

VNA/CVN