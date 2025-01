Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale lao

>> Le Vietnam et le Laos s'orientent vers les relations commerciales durables

>> La conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos

>> Le PM Pham Minh Chinh a une entrevue avec le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Parti, l'État et le peuple lao pour leurs réalisations remarquables au cours de près de quatre décennies de renouveau, notant des échanges fréquents de haut niveau visant à approfondir davantage les relations Vietnam - Laos.

Il a informé Saysomphone Phomvihane des principaux résultats de la 47e réunion, des réalisations du Vietnam en 2024 et des principales orientations pour 2025.

Le président de l'Assemblée nationale lao a pour sa part déclaré que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh contribue à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables et globales au cours des dernières années, notamment la récente victoire de l'équipe nationale de football du Vietnam à la Coupe de l'ASEAN 2024.

Malgré la situation mondiale et régionale compliquée, le Vietnam a maintenu une forte croissance économique, des améliorations continues de la vie, un environnement politique et sécuritaire stable, et son rôle et sa position de plus en plus élevés sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

L'hôte a salué les leçons tirées du Parti communiste du Vietnam (PCV), les politiques diplomatiques du Vietnam, ses réponses flexibles et adaptatives aux développements complexes mondiaux et régionaux.

Une collaboration étroite et efficace

Photo : VNA/CVN

Abordant avec enthousiasme les résultats de la 47e réunion visant à concrétiser les accords et engagements de haut niveau entre les deux gouvernements, il a révélé les plans, priorités et orientations de l'AN lao pour 2025, soulignant son rôle dans la supervision des activités de coopération avec le Vietnam pour apporter des avantages pratiques aux peuples des deux nations.

Une collaboration étroite et efficace entre les deux législatures, notamment les échanges et le partage d'expériences en matière de législation et de supervision, contribuera à resserrer et à approfondir davantage le partenariat entre les deux nations et leurs organes législatifs en particulier, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont convenu de coordonner efficacement les activités de surveillance conjointes pour assurer la réussite des accords et des plans de haut niveau, de travailler en étroite collaboration pour organiser des événements majeurs dans les deux pays, de partager l'expérience dans les domaines de préoccupation, en particulier dans le renforcement des institutions, le système juridique et la surveillance suprême des agences d'État.

Elles se sont engagées à promouvoir la coopération économique à la hauteur de la profondeur de leur relation bilatérale spéciale, avec des priorités et des points focaux clairs.

L'hôte et l'invité se sont engagés à rester unis et à s'offrir un soutien mutuel lors des forums parlementaires mondiaux et régionaux, notamment l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), entre autres.

À cette occasion, Saysomphone Phomvihane a une fois de plus exprimé sa profonde gratitude pour le soutien inestimable que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam ont offert au Laos pendant sa lutte pour l'indépendance nationale et le développement continu, en particulier lorsque le Laos a assumé la présidence de l'ASEAN et de l'AIPA en 2024.

VNA/CVN