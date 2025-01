2024, année de fort développement du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis

Depuis la mise en place du partenariat stratégique global il y a un an, les relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis ont connu un essor sans précédent, se concrétisant par une coopération fructueuse dans divers domaines, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, à l'Agence Vietnamienne d’Information.

Un an après avoir renforcé les liens bilatéraux vers un partenariat stratégique global, quelles sont, selon vous, les réalisations les plus importantes dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis ?

Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par nos deux pays. Ces 14 à 15 derniers mois, depuis que le président Biden et l'ancien secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong ont annoncé le renforcement de nos liens bilatéraux, nous avons réalisé des progrès remarquables qui reflètent l'approfondissement de nos relations.

La mise à niveau du partenariat elle-même est un solide témoignage du chemin parcouru en près de trois décennies. Les progrès substantiels réalisés dans nos relations économiques, commerciales, de défense, de santé, d'environnement, d'énergie, d'éducation et de sécurité ont rendu cette évolution de notre partenariat tout à fait naturelle. Cette revalorisation visait également à envoyer un message très fort aux deux peuples quant à la confiance que nous avons dans l'avenir et l'un envers l'autre.

Notre conviction fondamentale est que le succès du Vietnam est le succès des États-Unis, et vice versa. Cela montre que nos avenirs sont de plus en plus liés en termes de prospérité, de sécurité et de bien-être des deux peuples.

Permettez-moi de souligner quelques réalisations clés. Dans le secteur des technologies, nous avons assisté à des développements significatifs comme le projet de NVIDIA d'établir un centre de recherche au Vietnam. Des universités américaines comme l'Arizona State travaillent actuellement sur le développement de programmes d'études avancés pour offrir aux étudiants vietnamiens une éducation de haute technologie.

Notre coopération en matière de défense a également progressé. Nous avons récemment remis cinq avions d’entraînement au Vietnam et avons consacré 12,5 millions d'USD aux efforts du Vietnam pour patrouiller et surveiller ses pêcheries et ses ressources naturelles en mer, en veillant à ce que le Vietnam ait les capacités de défendre, de protéger ses ressources naturelles, sa souveraineté et son intégrité territoriales.

Nous construisons activement une nouvelle ambassade, qui symbolise notre engagement à long terme.

Un autre accomplissement notable concerne le domaine de la santé. À Cần Thơ, les deux pays ont célébré la transition du financement assuré par le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) et le Fonds mondial vers le système d’assurance maladie sociale locale. Le Vietnam est désormais capable de mobiliser des ressources financières pour la lutte contre le VIH/SIDA en utilisant ses propres moyens, notamment par l’intermédiaire de l’Assurance maladie vietnamienne, au lieu de dépendre entièrement des donateurs internationaux via le PEPFAR. Cela représente véritablement une étape marquante, témoignant du succès de la coopération sanitaire entre le Vietnam et les États-Unis.

Après six années de collaboration fructueuse, nous avons eu le plaisir de finaliser un accord d'achat direct d'électricité, marquant ainsi une étape importante dans notre partenariat énergétique.

Ces réalisations sont le fruit d'un travail acharné de la part de nos professionnels vietnamiens et américains, qu'ils soient issus du gouvernement, du monde universitaire ou des médias. Leur engagement a été déterminant dans la réussite de nos projets communs.

Photo : VNA/CVN

Comment le partenariat renforcé contribue-t-il à la stabilité régionale et au développement économique, en particulier dans le contexte des défis émergents dans la région indopacifique ?

Les États-Unis et le Vietnam partagent un engagement commun en faveur d'un Indopacifique libre et ouvert. Les deux pays ont un dévouement mutuel à la liberté de navigation, à la liberté de survol et au strict respect du droit international. Le Vietnam représente une voix puissante en Asie du Sud-Est pour promouvoir ces valeurs importantes.

En outre, la croissance économique du Vietnam contribue à promouvoir la stabilité. ll est indéniable que nous assistons à un rééquilibrage des chaînes d'approvisionnement mondiales, avec un intérêt croissant pour le Vietnam, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et des technologies de pointe. Ce changement favorisera la prospérité au Vietnam tout en favorisant simultanément la prospérité aux États-Unis. La prospérité s'accompagne d'un désir de stabilité. Et c'est donc quelque chose dont nous sommes très fiers.

En outre, le Vietnam joue bien sûr un rôle à l'échelle mondiale. Sa participation aux missions internationales de maintien de la paix dans des pays comme le Soudan du Sud et son adhésion au Conseil des droits de l’homme de l’ONU démontrent un engagement en faveur de la paix et de la stabilité mondiales. C’est quelque chose dont nous sommes très reconnaissants.

Les États-Unis se sont engagés à soutenir la transition du Vietnam vers la neutralité carbone. Pourriez-vous nous en dire plus sur les initiatives spécifiques de coopération en matière d'énergie verte et de climat actuellement en cours ?

L'un des points forts a été l'effort de six ans pour établir des accords d'achat direct d'électricité, qui permettent désormais aux investisseurs de signer un contrat directement avec un parc solaire ou éolien. Cela devrait stimuler considérablement les investissements dans l'énergie verte ainsi que le développement de nouvelles sources d'énergie propre. Les entreprises américaines sont intéressées par l'investissement dans le domaine de l'énergie verte, notamment par des programmes pilotes d'éolien offshore.

La coopération bilatérale s'étend également aux domaines scientifique et agricole. Les efforts de collaboration entre la NASA et les institutions universitaires locales favorisent l'utilisation de données satellitaires pour améliorer la prévision des catastrophes et les capacités de secours, en s'attaquant directement aux impacts du changement climatique.

Dans le secteur agricole, des partenariats innovants émergent. Par exemple, j'ai récemment visité une ferme de la ville de Cân Tho qui met en œuvre une technologie américaine pour développer une rizière de haute qualité et à faibles émissions. Dans le cadre de ce projet, le ministère américain de l'Agriculture et l'USAID ont travaillé avec les agriculteurs et les coopératives locales pour protéger l'environnement et réduire les émissions.

Pour le Nouvel An 2025, quel message souhaiteriez-vous adresser au peuple vietnamien ?

Nous allons célébrer deux anniversaires importants, à savoir le 30e anniversaire de la normalisation diplomatique et le 50e de la fin de la guerre. Ces dernières années, nous sommes passés du statut d'ennemis à celui de véritables amis et partenaires. Nous avons accompli tant de choses ensemble.

Nos échanges commerciaux ont atteint un niveau remarquable de 120 milliards d'USD. La coopération bilatérale s'étend bien au-delà du commerce à de multiples secteurs, de la sécurité, de la défense à l'énergie, au climat et à l'éducation.

Les anniversaires à venir ne seront pas un point d'arrivée, mais un tremplin vers de nouveaux sommets de coopération. Nous avons encore tant de chemin à parcourir ensemble. L'avenir nous réserve d'innombrables opportunités de renforcer notre partenariat et de concrétiser de nouveaux projets. J'aimerais voir plus d'étudiants vietnamiens aux États-Unis et plus d'étudiants américains au Vietnam. Mon message est donc fondamentalement un message d’espoir, d’optimisme et de célébration.

