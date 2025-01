Pham Minh Chinh reçoit le vice-président lao Bounthong Chitmany

Photo : VNA/CVN

Le responsable lao a souligné le lien fort et la relation spéciale de longue date entre le Vietnam et le Laos, qui ont été forgés au fil des difficultés et des défis. Il a décrit cette relation comme un atout commun précieux des deux nations et la loi de l'existence et du développement de chaque pays.

Il a félicité le Vietnam pour les réalisations d'importance historique qu'il a accomplies au cours du processus de Renouveau et a salué le pays pour sa position internationale croissante. Il a apprécié les résultats remarquables de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos pour la coopération bilatérale et a exprimé son admiration pour le leadership décisif du Parti, de l'État et du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a contribué aux percées récentes du Vietnam.

Des événements importants pour renforcer la solidarité

Au cours de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé Bounthong Chitmany de la situation du Vietnam, de ses orientations de développement, de ses priorités et de ses objectifs pour 2025, ainsi que des résultats de ses réunions avec les dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Laos, et de la réunion du comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que la Conférence de coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos 2025 et la cérémonie d'inauguration du parc de l'amitié Laos - Vietnam sont des événements importants qui aident les gens, en particulier les jeunes des deux pays, à mieux comprendre la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.

Il a affirmé la volonté du Vietnam de soutenir le Laos dans le développement socio-économique et a exhorté le Laos à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent investir et faire des affaires dans le pays, améliorant ainsi le niveau de vie du peuple lao.

Les deux parties se sont réjouies des bons résultats de la coopération dans tous les domaines entre les deux Partis et les deux États ces derniers temps. Elles ont affirmé que dans toutes les circonstances, les deux parties s'uniront pour maintenir et cultiver les relations durables Vietnam - Laos et Laos - Vietnam, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays.

Pham Minh Chinh et Bounthong Chitmany ont souligné l'importance de mettre en œuvre efficacement les accords et plans de haut niveau, de renforcer l'échange et le partage des théories, des expériences et des pratiques dans l'élaboration des stratégies et des lignes directrices et la mise en œuvre de la construction et du développement nationaux, rendant la relation de coopération bilatérale plus pratique et plus efficace.

VNA/CVN