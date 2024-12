Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc insiste sur la gestion rigoureuse des dépenses

Photo : VNA/CVN

Journaliste : Pourriez-vous, Monsieur le vice-Premier ministre, évaluer les résultats de l'exécution des tâches financières et budgétaires de l'État en 2024 dans le contexte d'une économie encore marquée par de nombreuses difficultés ?

Hô Duc Phoc : L'économie vietnamienne a dû faire face à de nombreux défis en 2024, notamment les perturbations économiques mondiales liées aux politiques fiscales, aux taux d'intérêt, aux taux de change, à l'inflation et aux conflits militaires. À l'échelle nationale, l'économie a également été impactée par des facteurs extérieurs tels que le changement climatique, les inondations, la faible productivité du travail, les limitations technologiques et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Malgré ces obstacles, grâce à la direction du Parti et du gouvernement, à la gestion des administrations à tous les niveaux et aux efforts des entreprises et de la population, le Vietnam a dépassé les objectifs socio-économiques fixés pour 2024. Le PIB annuel devrait atteindre 7 %, dépassant l'objectif initial de 6-6,5 % fixé par l'Assemblée nationale. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est maintenue à 3,88%, en dessous de l'objectif de 4% et la dette publique est restée à 37% du PIB, bien en deçà du plafond de 60 %. Notamment, le chiffre d'affaires des exportations et des importations devrait atteindre un record de 800 milliards d'USD, dépassant le niveau historique de 732 milliards de 2022.

Au 24 décembre, les recettes budgétaires de l'État ont atteint le montant remarquable de 1.978.000 milliards de dôngs, dépassant de 15 % les prévisions et de 17 % celles de la même période de l'année dernière. Cette performance exceptionnelle laisse envisager une clôture de l'exercice avec une croissance des recettes de l'ordre de 17% par rapport aux objectifs fixés et de 19% par rapport à l'année précédente.

On peut dire qu'au cours des 4 dernières années, les recettes budgétaires ont toujours dépassé le niveau de l'année précédente, soit environ plus de 1.000.000 milliards de dôngs. Il s'agit d'un grand effort et d'un succès dans la mise en œuvre de la politique budgétaire. Grâce à cela, nous disposons de ressources pour investir dans les aéroports et les ports ; construire des projets d'infrastructures tels que des autoroutes sur l'axe Nord-Sud et mettre en œuvre des politiques de sécurité sociale...

Journaliste : Compte tenu des difficultés croissantes en termes de sources de recettes du budget de l'État, comment le gouvernement mettra-t-il en œuvre les mesures de réduction des dépenses en 2025 ?

Hô Duc Phoc : Dans la gestion de la politique budgétaire, le gouvernement s'efforce toujours d'augmenter les recettes budgétaires, d'éviter les pertes de recettes et d'élargir la base de recettes. Parallèlement, il doit en même temps continuer à entretenir les sources de recettes par le biais de politiques d'impôts, de taxes et de report des loyers fonciers, totalisant environ 200.000 milliards de dôngs par an pour soutenir le monde des affaires et stimuler la croissance économique. Nous veillerons à ce que les dépenses budgétaires soient efficaces, tant pour les investissements que pour les dépenses ordinaires.

Le gouvernement a fixé des objectifs clairs pour 2025, notamment une réduction de 10 % des dépenses courantes dès l'attribution des prévisions budgétaires, suivie d'une réduction supplémentaire de 5 % pour investir dans l'élimination de l'habitat précaire en faveur des foyers pauvres dans tout le pays.

En matière d'investissement dans la construction, l'accent sera mis sur des projets publics stratégiques, visant à atteindre 3.000 km d'autoroutes d'ici 2025 et 5.000 km d'ici 2030, ainsi que le développement de lignes ferroviaires à grande vitesse. Une gestion stricte des appels d'offres, de la supervision et des investissements garantira une utilisation optimale des ressources budgétaires.

Journaliste : L'investissement public est considéré comme un moteur essentiel pour stimuler le développement socio-économique du pays. Alors, quelles mesures le gouvernement a-t-il demandé aux ministères et agences concernées de mettre en œuvre pour "unir leurs efforts" afin d'injecter cette source de financement cruciale dans l'économie, notamment en accélérant le décaissement de ces fonds dans les temps à venir ?

Hô Duc Phoc : L'investissement public est un moteur essentiel pour stimuler le développement économique. Ces dernières années, le gouvernement a élaboré des plans d'investissement public appropriés. Cependant, le processus de mise en œuvre des procédures et préparatifs a rencontré encore de nombreux obstacles, tels que la planification des projets, l'évaluation et la libération des terrains, ce qui a entraîné des retards dans le décaissement, souvent concentré en fin d'année.

Pour remédier à ces problèmes, nous avons proposé des amendements à la loi sur l'investissement public ainsi qu'à quatre lois relatives à l'investissement public et à l'investissement sous forme de partenariat public-privé (PPP) ; de lever les difficultés rencontrées dans la pratique. Par exemple, les plans de défrichement des terrains seront approuvés séparément, ce qui permettra aux entrepreneurs de procéder rapidement aux travaux de construction après l'appel d'offres, réduisant ainsi les délais des projets.

Par ailleurs, une décentralisation et une délégation de pouvoirs plus marquées aux ministères, agences et localités permettront de simplifier les procédures administratives et d'accélérer les approbations et le décaissement.

En novembre 2024, le taux de décaissement des fonds d'investissement public a atteint 56,4 %, avec une forte concentration en fin d'année. Ainsi, il faut accélérer le décaissement dès le début de l'année pour soutenir l'économie, réduire les difficultés des entreprises et générer des flux financiers qui stimuleront les autres secteurs économiques.

Journaliste : Quels sont vos objectifs prioritaires en matière de leadership et de direction pour accomplir efficacement les missions financières et budgétaires de l'État en 2025 ?

Hô Duc Phoc : Les recettes budgétaires sont estimées à 1 978 000 milliards de dongs pour 2025, avec 84,8% provenant des recettes intérieures, 11,9% des importations et exportations, et 2,7% du pétrole brut. Les dépenses budgétaires de l'État sont prévues à 2.500.000 milliards de dôngs, dont environ 31% pour les investissements de développement et environ 60,9% pour les dépenses courantes. Le déficit budgétaire de l'État est estimé à 471.500 milliards de dôngs, soit environ 3,8% du PIB.

Le gouvernement mettra en œuvre des mesures fortes pour dépasser les objectifs fixés par l'Assemblée nationale. Cela inclut l'augmentation des recettes, la rationalisation des dépenses et la réduction du déficit budgétaire pour stimuler les investissements dans les projets nationaux clés. Des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes environnementales sur les carburants seront appliquées au premier semestre 2025. Une gestion stricte des nouvelles sources de revenus, telles que les plateformes de commerce électronique et les transactions en ligne transfrontalières, sera également renforcée.

Les recettes seront perçues conformément à la loi, tandis que les dépenses se concentreront sur des priorités clés, notamment la protection sociale et le développement des infrastructures, pour poser les bases d'un développement durable du pays.

Journaliste : Concernant la fusion-création du ministère des Finances et de celui du Plan et de l'Investissement conformément à l'esprit de la Résolution 18-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, pourriez-vous, nous expliquer les effets de cette mesures sur la gestion financière et le développement des investissements du pays ?

Hô Duc Phoc : Nous pensons que la fusion du ministère des Finances et du ministère du Plan et de l'Investissement, conformément à la résolution 18-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, est une mesure appropriée, efficace et utile qui s'aligne sur la tendance actuelle du développement. Cette fusion-création permet de réduire les effectifs, les dépenses courantes (qui représentent environ 68% des dépenses budgétaires) et d'éviter les chevauchements de missions des agences, des ministères et des secteurs.

La mise en œuvre de la fusion-création se déroule activement en commençant par la réduction des départements généraux au sein des deux ministères et en les rétrogradant au rang de départements. Après la fusion-création, le nouveau ministère réduira les unités et assurera les fonctions des deux ministères précédents, notamment la gestion de l'économie macroéconomique, la politique fiscale, la dette publique, les marchés financiers, et d'autres secteurs assignés par le Parti et l'État. Cela renforcera l'efficacité de la gestion financière nationale, soutenant les objectifs de développement, de prospérité, de bien-être et de bonheur pour le peuple.

Nous pensons que cette fusion est non seulement conforme à la tendance de l'époque, mais aussi une étape essentielle pour que le Vietnam avance dans une nouvelle ère.

Journaliste : Quel message souhaitez-vous partager à l'approche du Nouvel An 2025 ?

Hô Duc Phoc : Nous pensons que 2025 sera une année pleine de défis et de difficultés, avec des exigences de réforme. Par conséquent, l'ensemble du système, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine économique et financier, doivent déployer tous leurs efforts, faire preuve d'une grande créativité et d'une détermination sans faille pour mener à bien ces missions, contribuant ainsi à un développement économique toujours plus dynamique.

Journaliste : Merci Monsieur!