Le PM apprécie les contributions des anciens dirigeants lao aux relations Vietnam - Laos

Le Vietnam apprécie toujours les contributions inestimables des anciens dirigeants lao aux relations spéciales Vietnam - Laos, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de ses rencontres séparées avec l'ancien secrétaire général du Parti et ancien président du Laos Bounnhang Vorachit, et l'ancien Premier ministre lao Thongsing Thammavong, le 10 janvier à Vientiane.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'il espérait que les anciens dirigeants laos, avec leur prestige et leur expérience, continueraient à soutenir et à donner des avis pour renforcer et approfondir la coopération entre les deux Partis et les deux pays.

Au cours des rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et les vœux de Nouvel An du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président de l'État Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân aux anciens hauts dirigeants du Parti et de l'État lao.

Pham Minh Chinh a informé les anciens dirigeants lao des résultats de ses rencontres avec les dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale laotiens, ainsi que des résultats de la 47e réunion du Comité intergouvernemental de coopération bilatérale Vietnam - Laos qu'il a coprésidé.

Il a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Laos sont un atout inestimable, vital pour la cause révolutionnaire des deux pays.

Les anciens dirigeants laotiens ont exprimé leur joie de rencontrer à nouveau le Premier ministre vietnamien et lui ont demandé de transmettre leurs sincères remerciements et leurs chaleureuses salutations au secrétaire général du Parti Tô Lâm et aux autres hauts dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens.

Ils ont également exprimé leur joie devant le développement fort et stable du Vietnam et son rôle et sa position croissants sur la scène internationale, ainsi que la solidarité particulière entre les deux Partis, les États et les peuples des deux pays.

Ils ont apprécié les résultats de la 47e réunion du Comité intergouvernemental et le leadership du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants de haut rang dans la consolidation, la protection et la promotion continues de la solidarité Vietnam - Laos au profit des peuples des deux pays.

Les dirigeants ont convenu de continuer à se concentrer sur l'éducation et la promotion de la grande amitié et de la tradition de solidarité particulière des peuples des deux pays, en particulier des jeunes générations.

C'était la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite au Laos pour coprésider la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Plus tard dans la journée, le Premier ministre, accompagné de la délégation vietnamienne, a quitté Vientiane, concluant ainsi son voyage de travail.

