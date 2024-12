Les Unes qui ont fait mouche : le palmarès 2024

En 2024, Le Courrier du Vietnam , seul journal francophone du pays, a captivé ses lecteurs avec des couvertures inédites. Entre hommage aux femmes, essor technologique et promotion du patrimoine, il a illustré un Vietnam dynamique où modernité et tradition se rencontrent avec éclat.

>> Ces Unes qui ont fait le Têt

>> Quel drôle d’oiseau !

>> Quel avenir pour le journalisme ?

>> Le Vietnam, une destination de choix

>> De prestigieuses destinations patrimoniales

En septembre 2024, Le Courrier du Vietnam a célébré son 31e anniversaire sous l’égide de l’Agence Vietnamienne d’Information (Vietnam News Agency - VNA). Il reçut pour l’occasion de très nombreux messages de sympathie et de fidélité du Vietnam et du monde entier.

Très engagée et motivée par toutes ces preuves d’amour, la rédaction du journal a encore et toujours fait tout son possible pour rendre compte de l’actualité particulièrement chargée en 2024 : décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phú Trong, le 19 juillet ; célébrations de la victoire de Điên Biên Phu (Nord) en mai ; typhon dévastateur Yagi début septembre ; ou encore révolution 5G durant toute l’année…

Tous ces encouragements entraînèrent aussi un changement d’habillage des Unes qui perdirent à partir du N°33 leur célèbre bandeau rouge pour laisser place à des photos encore plus parlantes et attirantes.

Cette cinquantaine d’Unes publiées en 2024 a permis de constater que les femmes ont désormais le pouvoir un peu partout, que les nouvelles technologies sont incontournables dans la vie quotidienne et que tourisme et culture marchent désormais main dans la main.

Les femmes à l’honneur

Oui, cette année, les femmes vietnamiennes ont été particu-lièrement à l’honneur et mises en Une très régulièrement.

On les a saluées en train de former la jeunesse à l’université (N°43). On les a vues planter des arbres (N°40). On les a admirées en tenues traditionnelles (N°6 et 17). On les a applaudies lorsqu’elles travaillaient si efficacement dans le domaine de la pharmacie (N°11). On les a vues travailler à la chaîne, faire un métier minutieux (N°10).

En Une du N°24 chargé d’histoire, on découvrait deux représentantes de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 du Vietnam, lors de leur départ pour la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

En Une du N°5, on a tout craqué pour cette cuisinière exceptionnelle et chevronnée nous préparant du poisson caramélisé (cá kho en vietnamien) dans son village de Vu Ðai, commune de Hoà Hâu, district de Lý Nhân, province de Hà Nam (Nord). On en reparle plus loin.

Dans un autre genre, on resta charmé par toutes ces jolies fillettes vantant les mérites des colonies de vacances au Vietnam (N°23). Les femmes vietnamiennes étaient enfin animatrices principales de très nombreuses activités de solidarité dans le pays (N°3).

Pour la petite anecdote et je ne suis pas macho, comme il n’y avait pas assez de Unes féminines (féministes !) avec des Vietnamiennes, la rédaction du Courrier du Vietnam décida d’offrir sa Une à deux touristes étrangères particulièrement à l’aise dans le centre-ville de Hanoï (N°9). “Armées” de montres connectées et d’appareils photos de nouvelle génération, elles se fondaient parfaitement dans un Vietnam extrêmement branché et tendance.

Numérisation et ambition

Les nouvelles technologies furent omniprésentes durant toute l’année 2024.

De fait, la rédaction du Courrier du Vietnam utilisa même récemment l’intelligence artificielle (IA) pour voir à quoi pourraient ressembler les centrales nucléaires du futur. Oui, le projet est relancé et pourrait se concrétiser dans la province de Ninh Thuân (Centre). Pour rappel, le pays dispose actuellement d’une capacité électrique installée d’environ 80 GW, mais il faudra la presque doubler d’ici 2030 et la multiplier par plus de quatre à l’horizon 2050 (N°51).

Oui, l’IA a donc bien fait son boulot et elle était déjà à la Une du N°26. Sur celle-ci, on trouvait évidemment un téléphone intelligent, toutes sortes de pictogrammes, symboles, diagrammes, camemberts et nouveaux termes à la mode dont le fameux ChatGPT. Ce N°26 a fait beaucoup parler les journalistes qui ont alors posé la question suivante : “Comment vais-je continuer mon travail, avec ou sans intelligence artificielle ?”.

Un autre outil majeur fait son entrée fracassante au Vietnam, c’est la 5G (N°45). Il faut savoir désormais utiliser et maîtriser un nouveau lexique comme latence, bande passante, résilience du réseau, Internet des objets, interopérabilité, ou encore centres de données edge !

Savoir aussi les nouveaux tarifs pour accéder à cette 5G car le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée du Vietnam (Viettel) a lancé son premier réseau 5G, offrant des vitesses Internet plus rapides et une latence ultra-faible.

Il propose des forfaits prépayés ainsi que des abonnements mensuels allant de 200.000 à 2 millions de dôngs.

Merci Le Courrier du Vietnam pour ces infos concrètes. La bonne blague, c’est que la 5G pourrait être éphémère puisqu’on sait d’ores et déjà que le Vietnam se prépare également à entrer dans la course à la 6G ! Ceci dit, moi, il m’arrive néanmoins de ne pas avoir de connexion. C’est rare mais ça arrive, c’est ce que j’appelle la G rien !!!

Culture et tourisme, bras dessus, bras dessous

Cette année, la province montagneuse de Điên Biên, au Nord-Ouest du pays, eut droit à trois Unes magistrales (17, 19 et 20) pour des raisons historiques, culturelles, mais aussi touristiques. On sait que cette localité désire favoriser son tourisme culturel et de

mémoire, l’écotourisme et le tourisme du bien-être avec ses stations thermales et ses plantations de théiers séculaires Shan Tuyêt.

Elle est donc un parfait exemple des accointances entre culture et tourisme.

Les exemples sur cette maxime furent nombreux avec la Une du N°2 consacrée à l’Industrie culturelle : moteur de croissance ; celle du N°28 : Le Vietnam, géant du tourisme en devenir ; les deux nouvelles Unes sans bandeau rouge des N°33 et 34 dont on reparle plus loin ; celle du N°38 avec les touristes indiens : Vietnam, la nouvelle destination tendance ; la Une du N°48 avec une destination prestigieuse : le complexe paysager de Tràng An (au sein de la province septentrionale de Ninh Bình) - patrimoine mondial de l’UNESCO...

Marie-Christine, fidèle lectrice en Thaïlande, me dit qu’elle a aussi aimé les Unes culturelles du Courrier du Vietnam : “J’aime beaucoup vos couvertures des numéros 5 et 6, pour vos articles sur la culture”.

Enfin, le Vietnam est toujours fier de son implication au sein de la Francophonie comme en témoignaient la Une du N°12 et celle du N°42 sur le Sommet de la Francophonie où le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, était présent. Il fut d’ailleurs en Une du N°46.

Huguette, qui nous lit depuis le Québec, apprécie beaucoup ce que nous faisons : “Bravo pour vos articles sur la francophonie. Souvent, je découvre aussi des régions inexplorées du pays, j’aime rencontrer différentes ethnies à travers leurs us et coutumes. Mais, ce qui concerne le développement scientifique m’interpelle également”.

Le Courrier du Vietnam est, à lui seul, un implacable défenseur de la Francophonie au Vietnam et en Asie-Pacifique. En Une, chaque semaine, on peut lire son slogan : “Le Vietnam en français, la francophonie au Vietnam”.

Achevons comme il se doit ce tour d’horizon par mes cinq grands coups de cœur pour cinq Unes de 2024, celles qui ont plus attiré mon regard par leurs couleurs, leurs formes, leurs titres ou leurs qualités artistiques !

Mes cinq préférées en 2024

1. N°5

Têt : effervescence dans les villages artisanaux

Pour la qualité artistique de la photo, ses couleurs, ses lumières, cette cuisinière. Pour l’eau à la bouche ! Ce jour-là, j’ai eu très bon appétit grâce à elle. Ah, le fameux poisson caramélisé (cá kho en vietnamien), c’est une merveille.

2. N°33

Quang Ninh, une province aux mille visages

Tout dans cette image nous invitait au voyage et à un moment d’évasion hors du temps. On nous présentait la province septentrionale de Quang Ninh avec la célébrissime baie de Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO. Et on n’avait plus qu’à mémoriser certaines infos, réserver un billet d’avion pour s’y rendre et tout oublier.

3. N°22

La biodiversité, un trésor à préserver

Parce que j’adore les oiseaux ! J’avais mené ma petite enquête. Il s’agissait sans doute de la marouette du Vietnam. Cette dernière affectionne les eaux douces ou salées, surtout si elles sont dotées de plantes flottantes comme les lotus et les nénuphars. Quel beau piaf !

4. N°34

Le Viêt Bac : passé glorieux, avenir prometteur

La photo était majestueuse, montrant les belles couleurs des rizières en terrasses entre septembre et octobre. Le dossier intérieur avait divisé nos lecteurs. Il y avait ceux qui préféraient l’Histoire car on sait que le Viêt Bac fut le berceau de la révolution. D’autres, fous de géographie, avaient opté pour les lacs, grottes, plateaux karstiques, forêts primaires, collines et… chutes.

5. N°49

Ambitions ferroviaires : le Vietnam trace sa voie

Parce que nous, Français, aimons les trains et les ponts. Généralement, nous aimons aussi le majestueux col des Nuages (Centre) et ses nombreux sites pittoresques, entre mer et montagne, où se trouve le pont en arc de Đồn Cả, situé à la frontière entre Ðà Nang et Huê, à côté du site de la relique de Đồn Cả et de l’insolite gare de Bac Hai Vân (Nord de Hai Vân).

Hervé Fayet/CVN