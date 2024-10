Le président Luong Cuong reçoit la vice-présidente permanente du Venezuela

Lors de la réunion, le président Luong Cuong a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement des relations avec ses amis traditionnels d'Amérique latine, dont le Venezuela.

Il a espéré que les deux parties continueraient à approfondir leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et d'investissement, dans l’intérêt des deux peuples, tout en contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde.

La vice-présidente permanente du Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a remercié le Vietnam pour avoir soutenu et accompagné son pays pendant des moments difficiles.

Elle a affirmé que le Venezuela accordait une priorité au développement des relations avec le Vietnam dans sa politique étrangère intégrale ainsi que dans sa politique diplomatique pour la région asiatique.

Luong Cuong a proposé que les deux parties continuent d'augmenter les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de se soutenir activement, notamment dans les forums internationaux et les organisations multilatérales, pour défendre les intérêts légitimes de chacune.

Les deux parties devraient en outre continuer à renforcer la sensibilisation de la jeune génération à la bonne amitié entre les deux peuples.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à diriger les organes compétents des deux pays pour élaborer des plans et des programmes de coopération spécifiques et pratiques dans chaque domaine, notamment l'agriculture, l'énergie et les télécommunications.

Les deux parties ont également décidé de continuer à rechercher des mesures pour éliminer les obstacles et les difficultés dans la coopération bilatérale à travers des mécanismes tels que la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et le Comité intergouvernemental Vietnam - Venezuela, visant à édifier une coopération au développement durable à long terme entre le Vietnam et le Venezuela dans les temps à venir.

À cette occasion, Luong Cuong a transmis ses salutations et son invitation au président vénézuelien Nicolas Maduro à effectuer une visite officielle au Vietnam.

