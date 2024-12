Entrevue entre le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et le vice-président chinois Han Zheng

À l’occasion de sa visite en Chine et de sa coprésidence de la 16 e réunion du Comité de pilotage de coopération bilatérale Vietnam - Chine, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a eu une entrevue le 10 décembre à Pékin avec le vice-président chinois Han Zheng.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination étroite et de mettre en œuvre activement les accords communs de haut niveau, contribuant ainsi à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Bùi Thanh Son a suggéré de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir la coopération dans tous les domaines, en particulier dans la connexion des stratégies de développement, la connexion des infrastructures de transport, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation et le tourisme ainsi que d’accélérer la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine (Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong).

Le vice-Premier ministre a appelé la Chine à intensifier ses importations de produits vietnamiens et à encourager les investissements chinois dans des projets technologiques de pointe au Vietnam. Il a également suggéré d'organiser conjointement des événements célébrant le 75e anniversaire des relations diplomatiques et l'Année Vietnam - Chine 2025.

Le dirigeant vietnamien a souligné l'importance de mettre en œuvre intégralement les accords et les consensus mutuels sur les questions maritimes, tout en respectant pleinement les droits et intérêts légitimes de chaque partie, conformément aux principes du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982), contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion du développement de la région et du monde.

De son côté, Han Zheng a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour maintenir les échanges stratégiques à tous les niveaux, promouvoir l'approfondissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines et rendre plus efficace le partenariat stratégique global et la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

La Chine soutient le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a par ailleurs souligné l'importance de renforcer les connexions des infrastructures de transport, de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme, de l'éducation, de la formation professionnelle et du commerce, ainsi que de renforcer la coordination dans le cadre de la coopération multilatérale.

Il a souligné l'importance de multiplier les échanges entre les peuples, de mieux gérer les différends maritimes par le dialogue et la négociation, et de contribuer ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion du développement dans la région et au-delà.

