Cérémonie marquant les anniversaires de documents sur la frontière terrestre Vietnam - Chine

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et Wang Yi, membre du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères, ont assisté à une cérémonie marquant le 25 e anniversaire de la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et le 15 e de la signature de trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine.

>> Vietnam - Chine : coopération en matière de communication

>> Rendre les relations Vietnam - Chine plus approfondies et substantielles

>> Entrevue entre le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et le vice-président chinois Han Zheng

Photo : VNA/CVN

Cet événement a été organisé par les ministères des Affaires étrangères des deux pays. La participation du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, était inscrite dans le cadre de sa visite en Chine et de sa coprésidence de la 16e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine.

Lors de la cérémonie, Bùi Thanh Son a affirmé que la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et celle de trois documents juridiques étaient des événements d'une grande importance historique, ouvrant une nouvelle page dans les relations entre les deux pays, apportant une contribution importante à l'affirmation des principes généraux du droit international.

Selon lui, depuis la mise en œuvre de la gestion selon trois documents juridiques jusqu'à présent, la situation à la frontière terrestre Vietnam - Chine est fondamentalement stable. Le réseau de bornes frontalières est maintenu. L'ordre social et la sécurité dans les zones frontalières sont garantis. Les travaux d'ouverture et de modernisation de postes frontaliers, la connectivité en matière de trafic, la mise en œuvre d'initiatives visant à promouvoir la coopération au développement dans les zones frontalières..., bénéficient de l’attention des deux parties.

Bùi Thanh Son a déclaré espérer que dans les temps à venir, les agences de gestion frontalière des deux pays continueraient à se coordonner étroitement, favorisant la connectivité en matière d’infrastructures et de transports transfrontaliers, en particulier les lignes ferroviaires reliant les deux pays, faisant ainsi de la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine une passerelle entre la Chine et les pays de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Wang Yi a affirmé que 2025 marquerait le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l'année des échanges humanistes Vietnam - Chine. Par conséquent, il est nécessaire aux deux pays de mettre en œuvre pleinement l'importante perception commune autour de l'objectif global des "six plus" que les dirigeants des deux Partis des deux pays ont atteint, de promouvoir la construction de la Communauté d’avenir partagé de manière profonde et substantielle, apportant des connotations d’une nouvelle ère à la coopération stratégique globale entre les deux pays. Wang Yi a souligné que la Chine et le Vietnam travailleraient ensemble pour construire une frontière claire et stable, développée et prospère pour toujours. Il a suggéré que dans un esprit de bon voisinage et de franchise, les deux parties poursuivent, par le biais du dialogue et des consultations bilatérales, la recherche de solutions acceptables pour les deux parties pour résoudre les problèmes maritimes.

Dans le cadre de la cérémonie, Bùi Thanh Son, Wang Yi et les délégués ont assisté à une exposition de photos, présentant 40 photos marquant des jalons importants au cours des 25 années depuis la signature du traité sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine.

Trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine sont le protocole de démarcation et de bornage frontaliers, l’accord sur les règles de gestion frontalière, et l’accord sur les postes frontaliers et les règles de gestion des postes frontaliers.

Cette célébration a offert aux deux pays l’opportunité de passer en revue les étapes importantes et les réalisations exceptionnelles, de tirer des leçons et d'identifier de nouveaux défis, afin d’œuvrer ensemble pour faire de la frontière terrestre Vietnam - Chine une frontière de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement durable, digne d'être un point lumineux dans les relations Vietnam-Chine.

VNA/CVN