Entretien entre les vice-présidentes du Vietnam et du Venezuela à Hanoï

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et la vice-présidente permanente du Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, se sont entretenues mardi 29 octobre à Hanoï dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, du 29 au 30 octobre.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et la vice-présidente permanente du Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, se sont informées de la situation dans chaque pays et ont discuté des orientations et des mesures pour renforcer le partenariat intégral Vietnam - Venezuela, ainsi que de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Vo Thi Anh Xuân a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat intégral avec le Venezuela, et souhaitait approfondir les relations bilatérales.

Elle a suggéré que les deux parties multiplient les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, maintiennent et développent les mécanismes de coopération disponibles, et favorisent le renforcement des liens entre entreprises.

Pour sa part, Delcy Rodríguez Gómez a affirmé que le gouvernement vénézuélien attachait toujours de l'importance et de la priorité au renforcement des relations avec le Vietnam, et souhaitait coopérer avec le Vietnam pour un développement mutuel.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeantes ont convenu d'un certain nombre de mesures visant à approfondir la coopération multiforme entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, de l'énergie, de la culture..., et à concrétiser les opportunités de coopération dans des domaines potentiels tels que les télécommunications et la construction.

Elles ont convenu d'organiser prochainement la 4e réunion du Comité de coopération intergouvernemental Vietnam - Venezuela et la 10e consultation politique au niveau de vice-ministres des Affaires étrangères, de promouvoir des négociations sur des accords de coopération, de maintenir la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

S’agissant des questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux dirigeantes ont convenu de souligner que les désaccords et les différends internationaux devraient être résolus par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

À Hanoï, la vice-présidente permanente du Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Elle a également visité la maison sur pilotis de l'Oncle Hô, des sites historiques et des établissements culturels. Les membres de la délégation vénézuélienne ont également eu des réunions de travail avec des partenaires vietnamiens.

VNA/CVN