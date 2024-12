Les Nations unies souligne les contributions du Vietnam au maintien de la paix

Dans son discours, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a passé en revue le processus d’édification et de développement de l’Armée populaire du Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, qui a remporté de nombreuses victoires éclatantes et a apporté des contributions pratiques au maintien de la paix, de la stabilité et aux efforts humanitaires dans la région.

L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam persistait dans sa politique de défense des "quatre non" et à son engagement en faveur d'une politique étrangère indépendante et proactive, contribuant ainsi à la paix mondiale. En adoptant une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et d'intégration internationale proactive, tout en participant activement à de nombreux mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de défense, le Vietnam contribue significativement au renforcement de la confiance stratégique, au maintien de la paix et à la promotion du développement durable à l'échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est fier d'avoir participé activement aux missions des Nations unies de maintien de la paix. Ces dix dernières années, le pays a envoyé plus de 800 officiers et soldats pour participer aux missions onusiennes de maintien de la paix dans de nombreuses missions et quartiers généraux de l'ONU, laissant une profonde empreinte positive auprès de ses partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général adjoint des Nations unies Atul Khare, pour sa part, a salué les contributions du Vietnam au maintien de la paix qui est considéré comme un plier important de la coopération bilatérale.

Il a également exprimé sa gratitude aux soldats de l'Armée populaire du Vietnam qui se sont battus pour la paix et la sécurité internationale.

VNA/CVN