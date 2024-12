Le Premier ministre lance la mise en chantier de l'aéroport de Gia Binh

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le Premier ministre a souligné l'importance des infrastructures de transport dans la mise en œuvre de trois avancées stratégiques nationales, particulièrement dans le secteur aéronautique. Il a mis l'accent sur le développement du système aéroportuaire dans les régions Nord, Centre et Sud, avec une attention particulière portée aux aéroports à double usage civil et militaire.

Reconnaissant l'importance de l'aéroport de Gia Binh pour la défense et la sécurité nationales, le Premier ministre a loué la bonne coordination entre le ministère de la Sécurité publique, des organes, des ministères, des secteurs ainsi que des autorités locales, des forces armées et le peuple pour résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en chantier de cet aéroport.

Photo : VNA/CVN

Concernant l'avancement des travaux, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre rapide de la première phase de ce projet de l'aéroport, tout en préparant minutieusement la seconde dans l’esprit de l'optimisation des délais, de la réponse à la meilleure qualité des travaux et aux coûts les plus abordables. Il a demandé un délai d'achèvement de 18 mois et une garantie de la sécurité, la lutte contre les pratiques malsaines et le gaspillage.

Le Premier ministre a également confié les tâches aux différentes parties prenantes pour étudier la construction d’une voie reliant l'aéroport au centre de la capitale, développer les infrastructures à double usage et l'écosystème aéroportuaire, etc. L'objectif est de finaliser le projet avant le 31 décembre 2025, ce qui nécessite une collaboration étroite entre tous les ministères, secteurs et localités impliqués.

Photo : VNA/CVN

L'aéroport de Gia Binh, classé niveau 4E, est conçu comme un ouvrage de défense et de sécurité nationale. Au-delà de son rôle dans l’entraînement et la préparation au combat des forces aériennes de la Police populaire, l’aéroport devrait accueillir des vols officiels pour des dirigeants nationaux et étrangers, tout en assurant des services de transport de fret et de passagers.

Auparavant, le Premier ministre a signé la décision N°98/QD-TTg du 17 septembre 2024, approuvant la politique d'investissement du projet de construction de l'aéroport de Gia Binh. Plus précisément, la première phase comprend la construction d'une piste de 1.500 m sur un terrain de 125 ha à Xuân Lai et Gia Binh. L'installation répondra aux normes de niveau 3 pour les hélicoptères et les opérations militaires ainsi qu'un aéroport civil du niveau 3C selon les normes de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI).

Avec un investissement de 4.431 milliards de dôngs, sa finalisation est prévue pour le XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN