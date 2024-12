Vietnam, modèle d'application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer

>> Atelier de l’ARF sur la Convention des Nations unies sur le droit de la mer

>> Le récif corallien Tu Chinh fait partie du plateau continental du Vietnam

>> Le Vietnam demande à la Chine de respecter l'Accord sur la délimitation du golfe du Bac Bô

>> La souveraineté du Vietnam sur Hoàng Sa et Truong Sa est conforme au droit international

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Nguyên Minh Vu, assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, a rappelé que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, véritable "constitution des océans", entrait en vigueur il y a 30 ans, marquant ainsi un tournant décisif dans la gouvernance maritime mondiale.

En l'espace de trois décennies, la Convention a établi un cadre juridique sans précédent, réglementant de manière exhaustive toutes les activités maritimes et ouvrant ainsi la voie à une exploitation pacifique des océans. En définissant des règles claires et précises pour les zones maritimes, la Convention a permis de concilier les intérêts souvent divergents des États côtiers, des États enclavés et des États insulaires, favorisant ainsi une coopération maritime équitable.

La CNUDM est devenue le document juridique le plus important et est l'une des plus grandes réalisations de la communauté internationale en matière de droit international au XXe siècle, a affirmé Nguyên Minh Vu.

Le Vietnam possède un littoral de plus de 3.260 km et des milliers de grandes et petites îles, a indiqué Nguyên Minh Vu, ajoutant que le respect et la mise en œuvre complète et responsable des dispositions de la CNUDM sont tout à fait conformes aux directives et politiques du Vietnam jusqu'à présent.

Photo : VNA/CVN

Dans un esprit de primauté du droit, le Vietnam prône constamment une résolution des différends maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international, dont la CNUDM, a-t-il dit.

Le Vietnam a fait de nombreux progrès dans la résolution des problèmes de délimitation maritime avec les pays voisins. Avec la Thaïlande, il a résolu la question de la délimitation maritime dans le golfe de Thaïlande en 1997, le premier accord de délimitation maritime de l’ASEAN après l'entrée en vigueur de la Convention. Le Vietnam est le seul pays à ce jour à avoir conclu un accord de délimitation maritime avec la Chine, délimitant le golfe du Bac Bô en l'an 2000. Le pays a réussi à résoudre avec l'Indonésie la question de la délimitation du plateau continental puis de la zone économique exclusive, en 2003 et 2022 respectivement, contribuant à enrichir la jurisprudence internationale en matière de délimitation maritime, conformément aux principes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, a-t-il précisé.

En tant que membre actif de l'Autorité internationale des fonds marins et contributeur régulier à la Cour internationale de Justice, le Vietnam a démontré son leadership dans la promotion d'un ordre maritime fondé sur le droit international en fournissant des avis consultatifs sur le changement climatique et le droit international. Le pays a été parmi les premiers à signer le Traité international pour protéger la biodiversité en haute mer, démontrant son engagement pionnier en faveur de la protection des océans. Le Vietnam a aussi nommé des experts à participer aux agences créées dans le cadre de la CNUD..., a déclaré Nguyên Minh Vu.

Lors de la cérémonie, les délégués ont engagé des discussions visant à célébrer les acquis de la CNUDM au cours des trois dernières décennies, tout en explorant de nouvelles voies pour appliquer ses principes fondamentaux à la résolution des différends maritimes, à la protection du milieu marin, à l'adaptation au changement climatique...

VNA/CVN