Les États-Unis et le Venezuela conviennent de rétablir leurs relations diplomatiques

Le département d'État américain a annoncé jeudi 5 mars que les États-Unis et le Venezuela sont convenus de rétablir leurs relations diplomatiques et consulaires.

Le Venezuela avait rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis en janvier 2019 en raison de l'ingérence continue de ces derniers dans les affaires intérieures du pays. Tout le personnel diplomatique de l'ambassade américaine au Venezuela avait quitté le pays en mars de la même année.

Le 3 janvier, les forces militaires américaines ont lancé une offensive de grande envergure contre le Venezuela et ont capturé le président Nicolas Maduro et son épouse avant de les transférer aux États-Unis.

Le 31 janvier, une mission diplomatique américaine est arrivée à Caracas, marquant la reprise des contacts diplomatiques entre les deux pays.

