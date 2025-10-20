Le typhon n°12 change de trajectoire et pourrait se renforcer

Selon les données du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le typhon n°12, baptisé Fengshen, a modifié sa trajectoire et présente des signes de renforcement.

Photo : Centre national de prévision hydrométéorologique/CVN

Vers 04h00 le 20 octobre, l’œil du typhon se situait à environ 540 km à l’est-nord-est de la zone spéciale de Hoàng Sa (Paracel), avec des vents atteignant la force 9 (75–88 km/h) et des rafales de force 11. Se déplaçant vers le nord-ouest à une vitesse de 25 km/h, il devrait gagner en intensité au cours des 24 heures suivantes. D’ici le 21 octobre, le typhon devrait se rapprocher à 180 km au nord-nord-est de Hoàng Sa, avec des vents de force 10 à 11 et des rafales de force 13. Le niveau de risque de catastrophe est évalué à 3.

Sous l’effet du typhon, le nord de la Mer Orientale connaîtra des vents de force 7 à 8, avec des vagues de 5 à 7 mètres. La mer sera très agitée.

Sur le continent, du 22 au 27 octobre, plusieurs provinces du Centre, de Ha Tinh à Quang Ngai, risquent de subir des pluies torrentielles prolongées, susceptibles d’entraîner des crues soudaines et des glissements de terrain dans les zones montagneuses. Les autorités locales sont appelées à se préparer à des scénarios de crues sur les rivières.

Parallèlement, un front froid touche le Nord du pays, provoquant un temps plus frais à partir du 20 octobre, avec des températures minimales comprises entre 17 et 21 °C, voire inférieures à 16 °C dans les hautes montagnes.

Le Centre met en garde contre des pluies intenses accompagnées d’orages, de vents violents et de risques d’inondations localisées.

VNA/CVN