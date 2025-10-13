Dépêche officielle du PM sur la réparation des dommages causés par le typhon Matmo

Le Premier ministre (PM) a publié la dépêche officielle n°196/CĐ-TTg concernant l’évaluation et la réparation des dégâts subis par le secteur de l’éducation à la suite du passage du typhon n°11 (Matmo).

Adressé aux présidents des Comités populaires des villes et provinces de Ha Tinh, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Hung Yên, Hai Phong, Hanoï, Quang Ninh, Bac Ninh, Phu Tho, Son La, Lạng Son, Diên Biên, Thai Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bang et Tuyên Quang ainsi qu’aux ministres de l’Éducation et de la Formation, de la Sécurité publique, de la Défense, de l’Agriculture et de l’Environnement et des Finances, la dépêche souligne la gravité des dommages.

Le typhon a en effet causé de lourdes pertes humaines et matérielles dans plusieurs provinces du Nord et de la partie Nord du Centre. Le secteur éducatif figure parmi les plus touchés, avec des centaines d’écoles endommagées, des manuels et équipements pédagogiques détruits ou emportés par les eaux, perturbant sérieusement les activités d’enseignement et d’apprentissage.

Le chef du gouvernement demande aux présidents des Comités populaires des villes et provinces concernés de charger les services de l’éducation et de la formation, en coordination avec les autres départements provinciaux, de procéder à un recensement complet des pertes dans le secteur. Les rapports devront détailler les dégâts humains, les infrastructures scolaires, les manuels scolaires, les équipements pédagogiques ainsi que l’impact sur les programmes d’enseignement. Ces données doivent être transmises au ministère de l’Éducation et de la Formation avant 15h00 le 14 octobre 2025.

Réparer rapidement les écoles

Les localités sont invitées à mobiliser leurs budgets, les aides centrales et d’autres ressources légales pour réparer rapidement les écoles, garantir la disponibilité des enseignants, du matériel pédagogique et assurer des conditions d’hygiène et de sécurité pour le retour des élèves en classe.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de coordonner les actions locales, d’assurer la fourniture urgente de manuels et de matériel éducatif, puis de compiler un rapport global à soumettre au Premier ministre avant 15h00 le 15 octobre 2025.

Les ministères de la Police, de la Défense, de l’Agriculture et de l’Environnement sont invités à continuer de soutenir les localités dans les opérations de nettoyage et de remise en état des établissements scolaires. Le ministère des Finances devra équilibrer les ressources nécessaires pour aider les localités sinistrées.

Le vice-Premier ministre Lê Thanh Long est chargé de suivre et de superviser la mise en œuvre de cette dépêche.

