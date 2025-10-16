Une vague de froid va s’abattre sur Nord à la fin octobre

Le Nord du Vietnam devrait connaître une nouvelle vague de froid de la saison à partir de la nuit du 18 octobre, a annoncé le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : CTV/CVN

Ce système météorologique devrait s’intensifier davantage les 20 et 21 octobre, entraînant des températures nocturnes et matinales plus fraîches, notamment dans les zones montagneuses, où la sensation de froid pourrait être plus forte.

Un faible front froid a frappé le Nord du Vietnam du 13 au 15 octobre, apportant des vents violents et une légère baisse des températures de seulement 2 à 3°C.

Les météorologues prévoient qu’à partir d’octobre, les fronts froids devraient gagner en intensité et en fréquence, avec une activité plus intense probable en novembre et décembre. De fortes vagues de froid pourraient toucher le Nord à la fin décembre et pourraient se prolonger jusqu’en février 2026.

Par ailleurs, une zone dépressionnaire est actuellement active au large des Philippines et pourrait se transformer en dépression tropicale entre le 16 et le 17 octobre, qui devrait se renforcer et se transformer en tempête et se déplacer vers le nord-est de la Mer Orientale.

Les prévisions météorologiques indiquent qu’entre le 11 octobre et le 10 novembre, il existe une possibilité de formation de 2 à 3 tempêtes ou dépressions tropicales au-dessus de la Mer Orientale, dont 1 à 2 pourraient affecter le Vietnam continental, un chiffre supérieur à la moyenne pluriannuelle.

VNA/CVN