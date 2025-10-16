Au Congrès mondial sur le tourisme ornithologique, un envol vers la nature

Le Vietnam a participé au premier Congrès mondial d’observation des oiseaux à Mérida, dans l’Ouest du Venezuela, les 11 et 12 octobre, qui a réuni des experts, des universitaires et des scientifiques de plus de 21 pays.

Dans son intervention lors de la cérémonie de clôture, l’ornithologue vietnamien Nguyên Hoài Bao, fondateur de Wildtour, organisation pionnière du tourisme ornithologique au Vietnam, a souligné le rôle important de l’écotourisme dans la promotion du développement socio-économique.

Il a souligné que l’écotourisme offre aux communautés locales des revenus stables grâce aux services de guide, à l’hébergement, à la restauration et à la vente d’artisanat et de produits agricoles.

Il a expliqué comment l’écotourisme contribue directement à la conservation de l’environnement en générant des financements directs pour la protection des écosystèmes et de la biodiversité, tout en sensibilisant les communautés à la préservation des ressources.

Parallèlement, un tourisme responsable permet aux visiteurs de vivre une expérience immersive dans la nature, d’enrichir leurs connaissances, mais aussi de valoriser et promouvoir l’identité culturelle traditionnelle des communautés locales.

L’ornithologue a exprimé la volonté du Vietnam de partager avec la communauté écotouristique mondiale son expérience en matière de développement d’un tourisme vert et responsable, ancré dans la nature et la culture, impliquant une forte participation communautaire. Ces efforts visent à soutenir le développement durable.

Plus tôt, lors d’une réception en l’honneur de la délégation vietnamienne, la vice-ministre vénézuélienne des Affaires étrangères pour l’Asie, le Moyen-Orient et l’Océanie, Tatiana Pugh Moreno, a déclaré que le premier Congrès mondial d’observation des oiseaux n’était pas seulement un lieu de rencontre pour les amoureux de la nature, mais également un forum de coopération internationale, permettant aux pays de partager leur ambition de transformer les ressources biologiques en moteur du développement vert.

Elle a salué la participation active du Vietnam comme un signe de son rôle dynamique dans l’effort mondial visant à conserver la nature et à promouvoir le tourisme durable.

Lors de cette réception, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a affirmé que le Vietnam était honoré de prendre part à ce forum international, où les nations unissent leurs efforts pour préserver le patrimoine naturel de l’humanité.

Avec près de 1.000 espèces d’oiseaux et une grande diversité d’écosystèmes, le Vietnam considère l’écotourisme lié à la conservation de la biodiversité comme une voie de développement durable.

Sur cette base, le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Venezuela et les pays d’Amérique du Sud, afin que le tourisme devienne non seulement un voyage de découverte, mais aussi un pont d’amitié et un engagement commun pour une planète plus verte.

