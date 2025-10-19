La tempête Fengshen s’approche de la Mer Orientale, le froid se profile à grand pas

La tempête tropicale Fengshen se déplace rapidement vers le nord-ouest et devrait pénétrer en Mer Orientale le 20 octobre, tandis qu’une vague de froid commence à toucher le Nord du Vietnam, apportant des nuits et des matinées plus fraîches.

Photo : CTV/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, dans l’après-midi du 19 octobre, le centre de la tempête se situait au centre des Philippines, avec des vents maximums soutenus de force 9 (75-88 km/h) et des rafales atteignant la force 11 (103-117 km/h) selon l’échelle de Beaufort.

La tempête se déplace vers le nord-ouest à 20-25 km/h et devrait pénétrer dans la partie Nord de la Mer Orientale le 20 octobre, se renforçant potentiellement jusqu’à la force 11 (103-117 km/h) avec des rafales atteignant la force 13 (134-149 km/h).

Des vents forts et de fortes vagues sont attendus dans le Nord de la Mer Orientale, y compris sur les îles de Hoàng Sa (Paracels), avec un risque de catastrophe de niveau 3 sur une échelle de cinq niveaux. Il est conseillé à tous les navires opérant dans la zone touchée de rester vigilants face aux orages, aux grains et à une mer agitée.

Parallèlement, un front froid venu du nord progresse et devrait toucher le Nord-Est le 19 octobre en fin de journée, puis s’étendre au reste du Nord et du Centre-Nord du Vietnam du 20 au 22 octobre. À partir de la nuit du 20 octobre, le temps deviendra froid dans les provinces du Nord et à Thanh Hoa (Centre), avec des températures nocturnes comprises entre 17 et 21°C et descendant en dessous de 16°C dans certaines zones montagneuses.

Hanoï connaîtra de légères pluies, avec des nuits et des matinées plus fraîches. En mer, les vents de nord-est se renforceront jusqu’à atteindre des niveaux 6-7 (39-61km/h), puis s’intensifieront jusqu’à des niveaux 8-10 (62-88 km/h) près du centre de la tempête, avec des rafales pouvant atteindre le niveau 12 (118-133 km/h) et des vagues de 2 à 6 m de haut, provoquant une mer très agitée.

Sous l’effet combiné de l’air froid et de la circulation de la tempête, les provinces de Nghê An à Quang Ngai devraient connaître des pluies modérées à fortes, avec des pluies torrentielles dans certaines zones. Des orages accompagnés d’éclairs, de fortes rafales et de grêle pourraient provoquer des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations localisées dans les zones basses et urbaines, affectant les transports et les activités agricoles.

VNA/CVN