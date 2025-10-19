Une masse d’air froid apportera des températures plus fraîches au Nord

Une masse d’air froid se déplace vers le Sud et devrait toucher la région du Nord-Est du Vietnam le 19 octobre, apportant des températures plus fraîches au nord, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : VNA/CVN

Le front froid se renforcera du 20 au 22 octobre, étendant son influence sur l’ensemble de la région du Nord et les provinces du Centre-Nord avant d’atteindre certaines parties du Nord-Ouest et du Centre.

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, des averses et des orages épars sont attendus dans le Nord-Est et à Hanoï, tandis que les vents de nord-est se renforceront le long des côtes.

À partir de la nuit du 20 octobre, le Nord du Vietnam connaîtra sa première vague de fraîcheur de la saison. Les températures chuteront à 19-21°C en plaine et en dessous de 17°C en montagne, avec des températures froides la nuit et au petit matin, et un temps frais sur les hautes terres.

En mer, à partir du 19 octobre, le golfe du Tonkin et la partie Nord de la Mer Orientale seront soumis à des vents forts de nord-est de force 6 (39-49 km/h), avec des rafales de force 7-8 (50-74 km/h), avec des vagues de 2 à 4 mètres de haut et une mer agitée.

L’air froid combiné aux orages pourrait entraîner des tourbillons, des éclairs, de la grêle et de fortes rafales, perturbant potentiellement l’agriculture, les transports et les activités quotidiennes.

Les zones montagneuses sont menacées de crues soudaines et de glissements de terrain, tandis que les zones de basse altitude pourraient être confrontées à des inondations localisées.

VNA/CVN