Typhon Fengshen : le gouvernement renforce les mesures de prévention

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 22 octobre 2025 la dépêche officielle N°202, demandant aux ministères et aux localités concernées de concentrer tous les efforts pour prévenir et faire face aux pluies diluviennes, inondations, crues soudaines, glissements de terrain au Centre du pays.

Selon les prévisions du Centre national de prévisions hydrométéorologiques du Vietnam, le typhon Fengshen touchera directement les zones côtières et continentales des provinces de Quang Tri à Quang Ngai dans la nuit du 22 octobre et le 23 octobre.

En raison de l’effet combiné du typhon, de l’air froid et d’autres facteurs météorologiques, une vague de fortes pluies, pouvant dépasser localement 800 mm, est attendue au Centre central jusqu’au 27 octobre. Cette situation accroît le risque d’inondations urbaines majeures, de crues soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses, ainsi que de fortes crues sur les rivières.

Le Premier ministre a demandé aux ministères concernés et aux dirigeants des provinces de Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Dà Nang et Quang Ngai de suspendre les réunions non urgentes pour se concentrer sur les mesures de prévention et de réponse au typhon Fengshen et aux risques d’inondations et de glissements de terrain.

Les autorités locales doivent assurer la sécurité des navires et embarcations en mer, identifier les zones à haut risque d’inondations graves, crues et glissements de terrain, évacuer la population et mettre en œuvre des mesures de protection des biens afin de minimiser les pertes.

Il est également demandé de sensibiliser les habitants des zones menacées à stocker nourriture, eau potable et produits de première nécessité en cas d’isolement prolongé, et d’organiser des aides d’urgence pour les ménages vulnérables, tout en maintenant l’ordre et la sécurité.

Les localités doivent activer les systèmes de drainage, réguler les barrages hydroélectriques et hydrauliques afin de réduire les risques d’inondation en aval, et pré-positionner le personnel et les moyens matériels dans les zones clés conformément au principe des "quatre sur place" (forces, moyens, logistique et commandement sur place).

Le Premier ministre a chargé le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement de surveiller de près les évolutions du typhon et des inondations, de fournir des informations précises et rapides. Le ministre de l’Industrie et du Commerce doit assurer la sécurité des barrages hydroélectriques, des infrastructures électriques et des installations industrielles, afin de limiter les dégâts. Les ministres de la Défense et de la Sécurité publique doivent déployer des forces et des moyens dans les zones vulnérables pour soutenir les opérations d’évacuation et de secours...

Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Trân Hông Hà la coordination générale des ministères et localités pour diriger les efforts de prévention et de réponse aux inondations et glissements de terrain.

