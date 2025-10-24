L’été météorologique se termine dans le froid à Hanoï

Les habitants de Hanoi se sont réveillés cette fin de semaine avec leur première véritable vague de fraîcheur de la saison : une vague de froid s’est abattue sur la capitale, faisant chuter les températures entre 18 et 20 degrés Celsius. Ce changement soudain a incité de nombreux voyageurs matinaux à enfiler des vestes chaudes pour affronter le froid.

Photo: VNA/CVN

Pour les habitants de la capitale, les premiers froids apportent toujours un mélange de surprise et de nostalgie, signe familier que l’automne laisse place à l’hiver. De nombreux employés de bureau et vendeurs ambulants frissonnaient légèrement sur leurs trajets matinaux, s’adaptant encore au brusque changement de temps.

Dès l’aube, une pluie légère et une bruine occasionnelle ont recouvert les quartiers centraux et les environs, ajoutant une fraîcheur humide à l’air et réduisant légèrement la visibilité. Le ciel de Hanoï, est resté couvert pendant la majeure partie de la matinée, avec des averses éparses attendues principalement en matinée et en milieu de journée avant de s’atténuer en fin de journée. Cependant, la pénombre devrait persister tout au long de l’après-midi et de la soirée.

Dès jeudi 24 octobre, les températures étaient sensiblement plus basses, marquant la première véritable vague de froid dans la capitale cet automne. Les températures diurnes ont oscillé entre 18 et 21 degrés Celsius, même si la température ressentie se situait plutôt autour de 15-20 degrés Celsius.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, dans le Nnord et dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An (Centre), de légères pluies sont prévues par endroits vendredi 24 octobre, avec des températures froides la nuit et au petit matin, tandis que les zones montagneuses deviennent fraîches.

De Hà Tinh à Quang Ngai (Centre), les provinces ont été frappées par de fortes pluies et des orages, en particulier de la province de Quang Tri à la ville de Dà Nang, où les pluies pourraient être très fortes.

D’autres régions devraient connaître des averses et des orages isolés, avec de fortes pluies localisées l’après-midi et le soir. Les orages pourraient être accompagnés de tourbillons, d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent.

Le temps frais, accompagné d’une légère bruine de début de saison, annonce le renforcement de la vague de froid sur le Nord, inaugurant à Hanoi la période de transition typique d’une fin octobre fraîche, brumeuse et légèrement mélancolique.

Il est donc conseillé aux résidents et aux visiteurs d’emporter une veste légère, un imperméable ou un parapluie lorsqu’ils sortent. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent se tenir au chaud et limiter leurs activités extérieures en cas de bruine et de vent froid.

VNA/CVN