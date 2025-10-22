Le Vietnam renforce la préparation pour faire face au typhon Fengshen

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé le 22 octobre à Hanoï une réunion avec les provinces du Centre pour coordonner la réponse au typhon Fengshen, le 12 e typhon à frapper le Vietnam cette année.

Trân Hông Hà a souligné la nécessité d'améliorer les prévisions, de renforcer la coordination et de se préparer à des scénarios de catastrophes multiples.

Il a demandé aux localités de s’appuyer sur les données hydrométéorologiques pour planifier les évacuations et les interventions, notamment dans les zones à risques de crues soudaines, glissements de terrain et inondations urbaines. Chaque foyer doit disposer d’un "kit de survie" pour trois jours.

Des pluies intenses sont attendues jusqu’au 27 octobre, avec des cumuls dépassant 900 mm dans certaines régions. Plus de 260.000 soldats et milliers de moyens de secours sont mobilisés. Les autorités surveillent de près les barrages hydroélectriques pour éviter les crues en aval.

En raison des impacts du typhon Fengshen, Vietnam Airlines a annoncé des ajustements sur plusieurs vols domestiques les 22 et 23 octobre, notamment à destination et au départ de Huê et Dà Nang. Certains vols sont avancés, d'autres reportés ou annulés. Des perturbations en chaîne sur d'autres liaisons nationales et internationales sont également possibles.

La compagnie recommande aux passagers de vérifier régulièrement les informations via son site web, sa page Facebook ou son service client, et d’anticiper les déplacements vers les aéroports en raison des éventuelles perturbations routières. Les passagers affectés seront pris en charge conformément à la politique de la compagnie.

Parallèlement, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a placé cinq aéroports en état de vigilance, dont Huê, Dà Nang, Chu Lai, Pleiku et Phu Cat. Des mesures préventives ont été déployées pour garantir la sécurité des installations, du personnel et des passagers, y compris la surveillance des infrastructures, l'évacuation des zones inondables et l'interruption temporaire des chantiers en cours.

L’Autorité appelle également à une coordination renforcée entre les parties prenantes pour assurer une réponse rapide et efficace aux évolutions du typhon et à ses conséquences postérieures, notamment en matière de fortes pluies.

Bien que le typhon N°12 devrait s’affaiblir en approchant les côtes de Huê à Quang Ngai, il continuera à provoquer de fortes pluies prolongées dans les provinces du Centre, avec des risques élevés d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain, a averti le Dr. Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques du Vietnam.

Selon les prévisions, la tempête touchera la côte le 22 octobre avec des vents allant jusqu’à 8 sur l’échelle de Beaufort, avant de se transformer en dépression tropicale le 23 octobre. Bien que sa puissance soit limitée par l’influence d’une masse d’air froid, le système reste dangereux en raison d’une combinaison de facteurs atmosphériques, notamment l’humidité maritime, les vents de nord-est et les perturbations d’altitude.

Deux épisodes de pluies sont attendus : du 22 au 24 octobre, les provinces de Quang Tri à Dà Nang pourraient recevoir jusqu’à 600 mm de précipitations, voire 800 mm localement ; du 25 au 27 octobre, de nouvelles pluies intenses sont prévues, principalement à Quang Tri et Huê, avec des cumuls pouvant atteindre 300 à 500 mm.

Le niveau des fleuves pourrait dépasser les seuils d’alerte 3 dans plusieurs bassins versants, notamment ceux des fleuves Huong, Bo, Vu Gia, Thu Bôn, Trà Khuc et Gianh. La montée rapide des eaux pourrait entraîner des inondations étendues dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des coulées de boue en zones montagneuses.

Les autorités météorologiques ont identifié de nombreuses communes à risque élevé, notamment dans les provinces de Quang Tri, Huê, Dà Nang et Quang Ngai. Certaines routes nationales pourraient également être coupées en raison de crues soudaines et d’inondations durables, en particulier autour du col de Hai Vân et de la chaîne de Bach Ma.

Les services compétents appellent les populations à la vigilance et à suivre les consignes de sécurité afin de limiter les pertes humaines et matérielles.

