Le train gagne la faveur des touristes pendant les vacances de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Le train offre aux voyageurs une expérience relaxante car ils peuvent profiter de paysages époustouflants tout au long de leur voyage, a-t-il indiqué.

Par conséquent, au lieu d’opter pour des voyages aériens coûteux, de nombreux touristes choisissent cette expérience unique avec des itinéraires remarquables tels que Dà Nang - Huê, Dà Nang - Quy Nhon et Hô Chi Minh-Ville - Nha Trang, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il s’agit d’un choix idéal pour ceux qui veulent explorer la beauté naturelle et profiter d’un voyage relaxant.

Les rapports montrent qu’il y a eu un changement notable dans les préférences de voyage en fonction du budget et de la demande des voyageurs, en particulier parce que les prix des billets d’avion intérieurs restent élevés.

Environ une semaine avant les vacances de la Fête nationale de cette année, qui dureront du 31 août au 3 septembre, les tarifs aériens ont augmenté d’environ 20% par rapport aux jours normaux.

Selon Nguyên Van Hiêu, directeur général de Vitamin Tours, les tarifs aériens élevés ont considérablement affecté la demande de voyages aériens parmi les touristes.

Les groupes de touristes MICE (de l’acronyme anglophone Meetings, Incentives, Conferences, Events) et les voyageurs ont tendance à choisir des destinations proches et à voyager par la route.

Photo : VNA/CVN

Les voyageurs nationaux se concentrent toujours sur les destinations maritimes telles que Ha Long, Sâm Son, Hai Tiên et Cat Ba dans le Nord, et Vung Tàu et Hô Tràm dans le Sud.

Les excursions en montagne rester au frais en été, comme Môc Châu, Sa Pa et Ha Giang, sont également choisies par les voyageurs. Le nombre de vacanciers a également augmenté de manière significative par rapport à l’année dernière en raison de la longue période de vacances.

Bùi Thanh Tu a noté que la hausse des prix des billets d’avion intérieurs a également conduit de nombreux voyageurs à modifier leurs plans de voyages intérieurs vers des voyages à l’étranger.

Avec des coûts comparables, les voyageurs optent de plus en plus pour des voyages internationaux, en particulier dans les pays asiatiques, qui offrent des expériences attrayantes.

Les touristes vietnamiens s’intéressent aux destinations en Thaïlande, en Chine, au Japon et en République de Corée, avec une dépense moyenne d’environ 7 à 25 millions de dôngs (282 à 1.007 USD) par personne.

VNA/CVN