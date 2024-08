Vietnam - Singapour : partager les expériences dans la résolution des défis du développement

Le programme est conçu pour partager les connaissances et l'expérience de Singapour dans la résolution des défis du développement, afin de déterminer des domaines de coopération plus efficaces entre le Vietnam et Singapour.

La délégation vietnamienne dirigée par Lai Xuân Môn, membre du Comité central du Parti et chef adjoint permanent de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, a participé à la cérémonie d'ouverture.

Ce dernier a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens accordent toujours de l'importance à l'apprentissage et à l'échange d'informations et d'expériences en matière de développement durable, de développement scientifique et technologique, ainsi que de modes de gouvernance de l'État et de la société de Singapour.

Dans le cadre du programme, les apprenants vietnamiens ont l'opportunité de suivre un programme de formation approfondi et scientifique avec de nombreux sujets utiles, de rencontrer directement des dirigeants actuels et d'anciens dirigeants de Singapour et d'effectuer des visites sur le terrain dans certaines agences, organisations et entreprises.

Selon Lai Xuân Môn, les expériences de Singapour en matière de développement national, ainsi que ses compétences et sa vision de gouvernance nationale seront très utiles pour les futurs hauts dirigeants du Vietnam afin d'atteindre l'objectif de développement durable du pays dans les temps à venir.

Le professeur agrégé Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, a souligné que le renforcement de la coopération et l'échange d'expériences entre le Vietnam et Singapour constituaient une voie juste permettant aux deux pays de créer de la valeur, de dynamiser leur développement commun et d'améliorer leur position sur la scène internationale.

Le Programme de leadership potentiel est organisé conjointement par l'École de Politique Publique Lee Kuan Yew, la Fondation Temasek, l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et le Groupe Sembcorp. Il se déroule du 26 au 30 août.

