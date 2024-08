Dites "non" à l'exploitation illégale de la faune sauvage

Un colloque pour lancer une série d'activités sur le thème "La province de Dông Nai dit +non+ à l'exploitation illégale de la faune sauvage" a été organisé conjointement le 23 août au Parc national de Cát Tiên par le Service provincial de l'agriculture et du développement rural et Save Vietnam's Wildlife (SVW).

L'événement vise à renforcer l'application de la loi et la coordination intersectorielle dans la prévention et la lutte contre le commerce et le braconnage illégaux des espèces sauvages.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Van Goi, directeur adjoint du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, avec sa grande superficie de forêts naturelles, Dông Nai possède la biodiversité la plus riche de la région du Sud-Est. Les espèces sauvages habitent principalement le Parc national de Cat Tiên et la Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai, qui abritent respectivement 110 et 140 espèces rares et menacées.

Ces dernières années, les unités compétentes de Dông Nai ont excellé dans la protection des habitats fauniques, empêchant efficacement la criminalité liée aux espèces sauvages.

Ils ont conservé avec succès diverses espèces, notamment les éléphants d'Asie et les langurs de douc à jambes noires et ont surveillé les espèces menacées et rares grâce au piégeage photographique. Des projets de restauration des habitats pour les animaux sauvages ont été mis en œuvre, tandis qu'un centre de sauvetage pour les ours et les primates a été créé.

À cette occasion, le Département de l'agriculture et du développement rural de Dông Nai a exhorté les agences concernées à collaborer pour renforcer l'application de la loi afin de lutter contre les criminalités, mener des campagnes de sensibilisation des entreprises de restauration concernant l'interdiction du braconnage, du commerce et de l'utilisation illégaux d'animaux sauvages, et promouvoir le développement de moyens de subsistance durables pour les communautés vivant à proximité des forêts.

VNA/CVN