Hà Tinh : un homme condamné à 6 ans de prison pour ses actes contre l'État

Photo: VNA/CVN

Phan Dinh Sang a été condamné à 6 ans de prison et 2 ans de probation dans sa commune.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire provincial, de 2016 à 2023, Phan Dinh Sang avait créé, géré et utilisé cinq comptes sur Facebook pour rejoindre des groupes et associations réactionnaires en ligne.

Pendant son séjour au Laos pour travailler, il avait publié, diffusé et partagé de nombreux articles, photos et vidéos déformant l'histoire et diffamant le gouvernement... Il avait été mis en examen et en détention provisoire le 12 mars 2024.

Lors du procès, l'accusé Phan Dinh Sang a reconnu son délit.

VNA/CVN