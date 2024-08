Nam Dinh : 100% des navires de pêche doivent maintenir une connexion satellitaire continue

Le Comité populaire de la province de Nam Dinh (Nord) a demandé aux départements, branches et localités côtières de garantir que 100% de leurs navires de pêche opérant en mer soient équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) et de maintenir une connexion continue de ce système, de surveiller 24h/24 et tous les jours leurs opérations via VMS et de traiter résolument et strictement les violations.

Ces derniers temps, l'installation et le fonctionnement du VMS des bateaux de pêche dans la province de Nam Dinh ont atteint près de 99%.

La province exige également que les localités et les unités détectent et empêchent les pêcheurs ayant l'intention de pêcher illégalement dans les eaux étrangères ; se coordonne dans la vérification des navires de pêche qui ont perdu le signal de leur équipement de surveillance de croisière ; mettent face à leurs responsabilités les autorités locales et les chefs de l'organisation du Parti devant les résultats de la lutte contre l'exploitation illégale, non déclarée et non réglementée (INN) des produits halieutiques.

Du janvier au juillet 2024, le Département de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Nam Dinh a détecté que 179 navires d'une longueur maximale de 24 m ou plus avaient perdu leur connexion satellitaire pendant plus de 6 heures en opération en mer et que 80 l'avaient perdue pendant plus de 10 jours en mer.

Selon le directeur adjoint dudit Département, Trân Duc Viêt, immédiatement après la découverte, le service permanent du VMS a envoyé des informations aux localités pour vérifier, puis demander au propriétaire des navires de régler la perte de connexion et de dresser un procès-verbal pour des sanctions administratives.

Entre janvier et juillet 2024, Nam Dinh a sanctionné des violations administratives pour un montant total de plus de 1,14 milliard de dôngs liées à la pêche INN.

