Les élèves de Hô Chi Minh-Ville découvrent les secrets du Temple de la Littérature

Dô Dinh Hông, directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, a déclaré que "Le Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam" est l'une des reliques typiques de la capitale Hanoï. Il y a près de 1.000 ans, c'était le centre de formation le plus avancé du Vietnam sous la monarchie, créé dans le but de former des personnes talentueuses pour le pays. Les fondateurs, bâtisseurs, promoteurs et conservateurs de cette école sont des empereurs, des mandarins et des érudits, qui ont tous en commun d'être vertueux, intelligents et d'avoir une vision de l'éducation et du développement permettant de construire un pays autonome, apportant une vie paisible et heureuse à chaque citoyen.

À travers les hauts et les bas de l'histoire, ce temple de la connaissance, est toujours préservé par le peuple vietnamien avec un esprit de révérence envers ses ancêtres. Aujourd'hui, l'école est un patrimoine précieux, continuant d'être une forte source d'inspiration, cultivant la jeune génération dans l'apprentissage tout au long de la vie et l'esprit de service à la société, pour développer une source littéraire qui coule pour toujours, rejoignant le flux de l'humanité.

Dans le cadre de cette exposition, les élèves peuvent également participer à des activités patrimoniales telles que la coloration des images patrimoniaux, l'impression au blocs de bois de lettres et de motifs, la demande de lettres (calligraphie) et des lunettes de réalité virtuelle pour visualiser des photos de la visite de la citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature, ou poser des questions à la Tortue artificiellement intelligente,....

Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d'activités culturelles scientifiques de Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, a déclaré que les activités expérientielles interactives "visent à aider les élèves à se sentir proches de l'héritage culturel et éducatif du Vietnam", en sensibilisant les enfants à l'apprentissage et à acquérir les “bagages” pour leur avenir.

La plus attrayante de l'exposition est l'espace d'examen des candidats sous la monarchie. Les élèves ont pu se glisser dans la peau d'un candidat à l'examen impérial, maniant pinceau et encre de Chine pour rédiger leurs meilleurs essais. Une expérience unique pour comprendre les défis auxquels étaient confrontés les futurs mandarins. Ici, ils écoutent des petites histoires sur la vie des candidats à l'époque de la monarchie, ou sur les légendes associées au Temple de la Littérature.

Ensuite, il s’agit de l'espace pour expérimenter l'impression avec des blocs de bois ayant des motifs et des images (dragon, de poulets, de licornes, ainsi de peintures de Dông Hô).

Nguyên Hoàng Phuong Thao, un élève de 5e année, a déclaré que cet espace d'expérience est très intéressant. "Grâce à cet espace, j'ai découvert l'ancienne méthode d'impression de mes ancêtres sur papier do”, dit Phuong Thao.

Nguyên Phan Gia Phu, élève de l'école primaire Luong Dinh Cua, a dit : “J'aime l'espace de coloriage, les dessins à colorier contiennent de nombreuses images d'animaux que je vois rarement dans la vie quotidienne. Les professeurs ici m'ont guidé dans la coloration et m'ont dit qu'il s'agissait d'images de mascottes de dynasties vietnamiennes”.

Texte et photos : Quang Châu/CVN