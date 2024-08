Cérémonie d'ouverture des "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville"

Le programme "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville" est organisé par le Comité du Parti de la ville, les Conseil et Comité populaires et le Comité du Front de la Patrie vietnamienne de Hanoï en coordination avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du 23 au 25 août 2024 à l'occasion du 70e anniversaire de la Journée de libération de Hanoï (10 octobre 1954).

Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que le programme des Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville était "une opportunité pour les deux villes de revoir l'histoire héroïque de la nation, de se rencontrer, de mettre en valeur les caractéristiques culturelles uniques, le potentiel et les habitants des deux villes, réaffirmant le rôle de ces deux locomotives économiques, resserrant les liens pour créer une synergie et se développer ensemble".

"Grâce au programme, les visiteurs comprendront mieux l'histoire et la culture de l'ancienne Thang Long et de l'actuelle Hanoï, et ressentiront en même temps la relation étroite entre la capitale Hanoï et la ville nommée d'après l'Oncle Hô, une ville dynamique, affectueuse, hospitalière", a souligné Vu Thu Hà.

Duong Ngoc Hai, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a réaffirmé l'amitié entre les deux villes : "Pendant les années de résistance, les soldats du Nord ont consacré tous leurs efforts au Sud et lors de l'apparition de l'épidémie de COVID-19, tout le pays, en particulier Hanoï, s'est mobilisé pour Hô Chi Minh-Ville".



Une cérémonie d'ouverture grandiose

Le programme d'ouverture a présenté une combinaison de chants, de danses et de vidéos. Les chansons sur Hanoï allaient des mélodies traditionnelles aux compositions modernes, chaque air étant une pièce du puzzle de l'image colorée de la capitale, tout en démontrant ses liens forts avec Hô Chi Minh-Ville.

Les habitants de Hô Chi Minh-Ville et des provinces et villes voisines ont pu profiter d'espaces culturels et historiques miniatures de la capitale, dans la rue piétonne Nguyên Huê (1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville). L'espace "Magnanimité de Thang Long", avec la porte d'accueil recréant le logo de Hanoï, et le monument Câm Tu, a apporté une atmosphère solennelle, évoquant la fierté nationale de chacun.

Les visiteurs ont pu également explorer l'espace d'exposition de photos documentaires commémorant le 70e anniversaire du Jour de la Libération de Hanoï, ainsi que des stands de produits artisanaux et culinaires. Les visiteurs ont également découvert l'espace patrimonial du pont Long Biên, un symbole historique de Hanoï, le festival de la mi-automne, le lac Hoàn Kiêm, la rue aux fresques murales... aidant tous les gens du Sud à ressentir la beauté simple mais profonde de la capitale.

Une version du tambour en bronze de Cô Loa a été recréée, cadeau significatif de la capitale à Hô Chi Minh-Ville. En outre, l'espace "Rues artisanales de Hanoï et villages artisanaux d'hier et d'aujourd'hui" et l'événement "L'essence de la cuisine de Hanoï" ont également permis aux visiteurs d'explorer et d'apprécier la quintessence de la culture culinaire de la capitale.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : Quang Châu/CVN