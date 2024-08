Ouverture du Festival "Namaste Vietnam Festival 2024"

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le consulat général de l’Inde dans la mégapole économique Madan Mohan Sethi, a souligné que l’organisation du 3e festival "Bonjour Vietnam" vise à renforcer les relations d’échange entre les deux peuples indien et vietnamien. Le Vietnam et l’Inde ont le même désir de croissance et de développement. Les deux pays ont des opportunités de coopération et de développement des entreprises, des jeunes ainsi que des échanges de coopération éducative.

Dr. Huynh Thành Lâp, président de l'Association d'amitié Vietnam - Inde de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville est une destination fréquemment choisie par l'Inde pour organiser des festivals culturels uniques, dont le "Bonjour Vietnam" est devenu familier aux habitants de la ville. Les événements du festival contribuent à accroître la compréhension du public vietnamien sur la culture, le peuple et le pays indiens.

Le Festival contribue également à promouvoir les relations diplomatiques entre les localités des deux pays en général, et entre Hô Chi Minh-Ville et les localités indiennes en particulier.

L’événement se déroule du 25 au 31 août à Hô Chi Minh-Ville, dans la ville de Dà Lat, de la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) et dans la ville de Nha Trang, dans la province du centre-sud de Khanh Hoa.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Le festival comprend des programmes visant à présenter les arts traditionnels, à promouvoir le commerce, le tourisme et la coopération éducative…

Environ 20 artistes, experts et cinéastes vietnamiens et indiens, 40 agences de voyage indiennes, 34 universités de l’Inde et 30 entreprises indiennes participeront à l'événement.

Madan Mohan Sethi a déclaré que le Vietnam avait accueilli 500.000 touristes indiens l'année dernière, soit cinq fois plus qu'en 2019.

La première édition du Festival s’est tenue en 2022 et a duré un mois à Hô Chi Minh-Ville en tant que programme majeur pour célébrer le 75e anniversaire du Jour de l'indépendance de l'Inde et le 50e de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde.

VNA/CVN