Plus de 300 enfants participeront à la 2e session simulée de "l'Assemblée nationale des enfants"

Les principaux thèmes de la session sont "Prévenir et combattre la violence scolaire, créer un environnement sûr pour les enfants" et "Prévenir et combattre les effets nocifs du tabac et des stimulants en milieu scolaire".

À rappeler que la première session simulée de "l’Assemblée nationale des enfants", qui a réuni 263 enfants de 63 villes et provinces du pays, s’est tenue en septembre 2023. La session, co-organisée par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Conseil central de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh, en coordination avec la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale et le Bureau de l’Assemblée nationale, s’inscrit dans le cadre des actions visant à faire appliquer la Loi sur les enfants de 2016.

Le point a, alinéa 2 de l’article 77 de la loi énonce la nécessité de faciliter les contacts entre les enfants et les députés et les membres des conseils populaires, alors que l’alinéa 4 de l’article 79 dispose que les députés et les membres des conseils populaires à tous les niveaux doivent, de manière régulière et périodique, entrer en contact avec les enfants ou leurs représentants.

