La nouvelle Lâm Dông devra reconstruire son plan de développement

La fusion des trois provinces du Centre-Sud et des Hauts plateaux du Centre, Lâm Dông, Binh Thuân et Dak Nông, offre une opportunité unique de restructurer en profondeur le modèle de développement régional et de redistribuer la population, les infrastructures et les investissements, conformément à une stratégie prospective pour une croissance rapide et durable dans une nouvelle ère, a souligné lundi 9 juin le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Lors d’une séance de travail avec les permanences des Comités du Parti des province de Lâm Dông, Binh Thuân et de Dak Nông, le leader du Parti a affirmé l’importance stratégique de la fusion des trois provinces pour former une nouvelle province plus vaste, Lâm Dông. Cette initiative vise à améliorer l’efficacité de la gouvernance, à restructurer l’espace de développement pour une plus grande cohésion et durabilité, et à optimiser les ressources, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle province, dotée de la plus grande superficie du pays, disposera de capacités administratives et économiques renforcées, d’un potentiel d’investissement public considérablement accru et de la force institutionnelle nécessaire pour proposer des mécanismes spéciaux, attirer des ressources stratégiques et piloter le développement régional, a-t-il déclaré.

La fusion de Lâm Dông, pôle d’agriculture de haute technologie, de Dak Nông, riche en ressources minérales et en terres industrielles, et de Binh Thuân, porte côtière dotée de capacités logistiques et d’énergies renouvelables, marque la convergence des écosystèmes des hautes terres, des terres moyennes et du littoral, permettant la création de zones urbaines, industrielles et touristiques interconnectées, favorisant ainsi un paysage de développement interconnecté et durable.

Les trois provinces sont historiquement résilientes et culturellement riches, avec de fortes capacités d’innovation. Sur les plans économique et social, elles ont réalisé des progrès notables. Binh Thuân a affiché une croissance de 7,25% du PIB en 2024, Lâm Dông a connu une croissance moyenne de 7,01 % entre 2021 et 2025, et Dak Nông a enregistré une amélioration de la croissance, des revenus et des investissements. Les progrès en matière de développement humain, de préservation culturelle et de niveau de vie ont renforcé la stabilité politique et l’ordre social.

Pour garantir le succès de cette restructuration, le secrétaire général Tô Lâm a appelé à une consolidation immédiate des structures organisationnelles en mettant l’accent sur la rationalisation, la responsabilisation et le fonctionnement ininterrompu de l’administration. La fusion doit être menée de manière scientifique et transparente, avec des nominations au mérite, et sans laisser l’esprit de clocher, le factionnalisme ou les intérêts de groupe compromettre l’unité et l’intégrité internes, a souligné le chef du Parti.

Il a insisté sur l’importance de politiques appropriées pour les fonctionnaires concernés, notamment en matière de retraite et de réaffectation, le tout géré avec responsabilité, empathie et conformément à la réglementation. Ceux qui assument de nouvelles fonctions importantes doivent bénéficier d’un logement adéquat, d’une éducation pour leurs enfants et de conditions de vie essentielles pour leur permettre de s’engager à long terme, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné que la nouvelle province de Lâm Dông devait de toute urgence reconstruire son plan directeur de développement socio-économique. Ce plan devrait s’appuyer sur une structure spatiale ouverte reliant harmonieusement les hauts plateaux, les plateaux centraux et les zones côtières, formant ainsi une zone de croissance unifiée et intégrée au potentiel de retombées considérable.

Elle doit intégrer les centres urbains, l’industrie, l’agriculture, les services, les transports, les infrastructures numériques et les corridors écologiques au sein d’un système unifié et intelligent, avec un axe de croissance est-ouest essentiel reliant les hauts plateaux du centre à la côte.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné les atouts de la région - une économie diversifiée, des ressources abondantes, une agriculture de pointe et un tourisme unique - comme fondements de la construction d’une économie verte, circulaire, numérique et fondée sur la connaissance. Il a insisté sur la nécessité d’une croissance durable et respectueuse de l’environnement, notamment des forêts, des bassins fluviaux et des zones côtières.

Une stratégie visionnaire est nécessaire pour guider la transformation locale et régionale, portée par des avancées coordonnées en matière de politiques, d’infrastructures, d’entreprises et de capital humain. L’être humain doit être placé au cœur de cet effort, avec des investissements dans l’éducation, la santé et le développement de la main-d’œuvre, notamment dans les secteurs des hautes technologies et de l’écologie. La préservation de la culture, la créativité et l’apprentissage inclusif, notamment parmi les minorités ethniques, sont également des priorités essentielles, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la défense nationale, la sécurité et un profond consensus sociétal sont les fondements d’une fusion réussie, exhortant les autorités locales à prévenir toute lacune administrative ou tout foyer de tension sociale pendant la transition. Les forces de l’ordre doivent rester vigilantes et lutter activement contre la désinformation ou les tentatives de déformer la politique d’unification du Parti, a-t-il ajouté.

Le leader du Parti a également défini les tâches des trois provinces pour préparer les congrès du Parti à tous les niveaux dans le contexte de la transition, en mettant l’accent sur le travail du personnel.

VNA/CVN