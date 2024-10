Binh Thuân : une destination touristique en plein essor en 2024

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme, les touristes visitent Binh Thuân de manière régulière tout au long de la semaine, avec une affluence particulière lors des jours fériés. Par exemple, lors de la récente période du Fête nationale du 2 septembre (du 31 août au 3 septembre 2024), la province a accueilli environ 385.000 visiteurs, soit une augmentation de 3,3 fois par rapport à l'année précédente, dont 9.700 visiteurs internationaux.

Photo : CTV/CVN

Par ailleurs, les données du Département des statistiques indiquent qu'au cours des huit premiers mois de 2024, Binh Thuân a reçu plus de 6,4 millions de visiteurs, une hausse de 6,58% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant ainsi 67% de l'objectif annuel. Les revenus touristiques de la province sont estimés à plus de 16.280 milliards de dôngs, soit une augmentation de près de 5% par rapport à 2023, représentant 63,87% de l'objectif annuel.

Au mois d'août 2024, en pleine haute saison touristique, la province a enregistré un nombre record de 925.800 visiteurs, une augmentation de 3,44% par rapport au mois précédent et de 12,26% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour les visiteurs internationaux, Binh Thuân a attiré environ 263.300 touristes étrangers au cours des huit premiers mois de l'année (principalement en provenance de République de Corée, de Chine, de Russie, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis), soit une hausse d'environ 53% par rapport à l'année dernière, atteignant ainsi 82% de l'objectif annuel.

Photo : CTV/CVN

Le succès de Binh Thuân repose notamment sur ses atouts en matière de tourisme maritime et insulaire, ainsi que sur l'amélioration des infrastructures telles que les autoroutes qui réduisent le temps de trajet. À cela s'ajoute une météo favorable et une gastronomie diversifiée, attirant les visiteurs vers des destinations populaires telles que NovaWorld Phan Thiêt, la route touristique de l'île de Phu Quy, et les circuits de tourisme communautaire dans les districts de Hàm Thuân Bac et Tanh Linh.

Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés pour 2024, Binh Thuân devra maintenir son attractivité durant la basse saison touristique, qui s'étend jusqu'au Nouvel An 2025. L'objectif est d'accueillir 9,55 millions de visiteurs (soit une augmentation de 14,36 % par rapport à 2023), dont 320.000 internationaux (+16,67 %), et de générer un chiffre d'affaires touristique de 25.500 milliards de dôngs (+14,35 %).

Photo : CTV/CVN

Pour cela, la promotion de cette destination "Sûre - Conviviale - Attrayante - Qualitative" sera intensifiée, et les entreprises touristiques seront encouragées à améliorer la qualité et la diversité de leurs services pour répondre aux attentes des visiteurs. Parallèlement, des programmes de relance seront mis en place pour attirer les touristes durant le dernier trimestre de l'année.

Alors que la haute saison des visiteurs internationaux approche, Binh Thuân s'attend à accueillir de nombreux touristes cherchant à "éviter l'hiver", séduits par ses paysages de mer bleue, de sable blanc et de soleil éclatant. La province mettra l'accent sur la promotion de son image en tant que destination de choix pour les stations balnéaires, les sports nautiques, et ses paysages ensoleillés tout au long de l'année. En particulier, pour les touristes russes, les ventes et réservations pour la saison automne-hiver 2024 ont connu une hausse significative, certaines entreprises touristiques enregistrant une demande dix fois supérieure à celle de l'année précédente. Les stations balnéaires réputées de Mui Ne et Phan Thiêt sont des choix privilégiés pour leurs vacances de fin d'année, avec des arrivées via Hô Chi Minh-Ville.

Minh Thu/CVN