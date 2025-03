Temple Bach Ma, lieu sacré millénaire à Hanoï

Le temple Bach Ma, niché au cœur de Hanoï, figure parmi les sites historiques les plus célèbres de la capitale. Ce lieu invite les visiteurs à s’immerger dans une atmosphère paisible tout en découvrant des légendes et des récits captivants.

Photo : CTV/CVN

Malgré les nombreuses vicissitudes qu’il a traversées au fil des siècles, le temple Bach Ma (Cheval blanc) demeure une source de fierté pour les habitants de Hanoï. En janvier 2022, il a été reconnu patrimoine national spécial, soulignant son importance tant historique que culturelle.

Localisé au 76 rue Hàng Buôm dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, le temple Bach Ma, a été érigé au IXe siècle. Il a été construit en l’honneur de Long Dô, également appelé le “nombril du dragon”, une divinité protectrice chargée de défendre l’entrée Est de la citadelle impériale de Thang Long.

En se promenant dans les rues animées du Vieux quartier de Hanoï, les touristes sont irrésistiblement attirés par le charme particulier. Bach Ma est le plus ancien temple de l’ensemble des lieux religieux situés dans les célèbres 36 rues et corporations de la capitale. Outre son architecture traditionnelle, il se distingue par une légende unique enracinée dans la riche culture vietnamienne.

Le temple Bach Ma est dédié à Long Dô, considéré comme le génie tutélaire de Thang Long. Il fait partie du “quatuor sacré” de la ville, un ensemble de quatre temples situés aux points cardinaux de l’ancienne citadelle et ayant pour rôle de la protéger des influences néfastes. Ces temples sont Bach Ma à l’Est, Voi Phuc à l’Ouest, Kim Liên au Sud et Quan Thanh au Nord.

Au fil des siècles, le temple a connu plusieurs rénovations majeures, notamment sous le règne de Lê Chinh Hoa au XVIIe siècle, puis sous l’empereur Minh Mang au XIXe siècle, et enfin au début des années 2000.

Riche patrimoine matériel

L’architecture du temple Bach Ma, situé au cœur du quartier animé, offre un contraste saisissant avec l’agitation environnante. Sobre et élégante, la structure est construite sur un seul étage. De la rue, le temple est signalé par un grand drapeau coloré, le “Co Ngu Hanh” ou drapeau des cinq éléments. Avant d’entrer, les visiteurs sont captivés par le toit en tuiles vernissées, organisé selon les principes du yin et du yang, et décoré de deux dragons dorés encadrant une figure symbolique au sommet.

Photo : VNA/CVN

Son entrée se fait par de grandes portes en bois ouvrant sur un intérieur soigneusement orné. Parmi les éléments remarquables, on peut admirer un superbe palanquin funéraire rouge laqué ainsi que la statue du cheval blanc légendaire. Selon la tradition, ce dernier aurait guidé l’empereur vers l’emplacement idéal pour la construction de la citadelle impériale.

Le temple conserve un riche patrimoine matériel. On y trouve 15 stèles de pierre gravées relatant les rénovations, des décrets royaux relatifs à l’exonération fiscale et à la gestion du site, ainsi que des objets de culte rares tels que des palanquins, des grues et des paires de phénix. En outre, il abrite des décrets royaux émanant des dynasties Lê, Tây Son et Nguyên, ainsi que 13 sentences parallèles laquées et des stèles liées aux divinités Long Dô et Bach Ma.

Chaque année, les 12e et 13e jours du 2e mois lunaire, le temple Bach Ma célèbre sa fête traditionnelle, attirant de nombreux fidèles et visiteurs venus honorer ce lieu sacré.

En tant que monument historique légendaire de Hanoï, le temple Bach Ma incarne la beauté culturelle et spirituelle qui résonne dans le cœur des habitants de la capitale. Ce lieu sacré, chargé d’histoire, inspire respect et gratitude pour le passé tout en symbolisant la chance et la paix pour les familles et le pays tout entier. En tant que relique historique précieuse, il continue de jouer un rôle fondamental dans la préservation et la transmission de l’héritage culturel du Vietnam.

Nguyên Thành/CVN