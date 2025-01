Tours et détours à Ninh Thuân et Binh Thuân, dans le Centre

Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs se rendent à la tour Pô Klong Garai dans la province de Ninh Thuân, et à la tour Pô Sah Inư dans la province de Binh Thuân, hauts lieux de culte et de fête imprégnés de l’identité culturelle Cham.

Photo : VNA/CVN

Selon la légende des Cham, la tour Pô Klong Garai a été construite par le roi Jaya Simhavarman III (1285-1307) ou Chê Mân en vietnamien, à la fin du XIIIe siècle. Elle est réservée au culte de Pô Klaung Garai (1151-1205), un roi qui a lutté contre les envahisseurs et construit un système de barrages et d’irrigation pour améliorer la culture.

Les visiteurs peuvent admirer l’architecture ancienne et s’immerger dans la culture Cham à travers des spectacles d’art populaire le week-end et des rituels traditionnels et des cérémonies de culte pendant la fête Katé, la plus grande fête traditionnelle des Cham brahmanistes qui a lieu au septième mois du calendrier cham.

Nous préservons et promouvons les trésors nationaux tout en développant le tourisme, a fait savoir Nguyên Van Hoà, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Ninh Thuân.

Nous avons demandé au Comité populaire provincial d’allouer une partie du budget à la rénovation des tours Po Klong Garai et Hoa Lai pour en faire des attractions touristiques majeures de la province de Ninh Thuân, a-t-il indiqué.

Lors de la visite du village de poterie de Bàu Truc à Ninh Thuân et du village de poterie de Binh Duc à Binh Thuân, les touristes peuvent découvrir les étapes de production chez les artisans et ramener chez eux leurs objets faits main.

Photo : VNA/CVN

Le village de potiers de Bàu Trúc est célèbre pour ses produits en céramique fabriqués à partir d'argile de la rivière Quao. Les villageois prennent l'argile molle et la mélangent avec du sable pour créer un matériau de base et déploient des compétences et des techniques transmises de génération en génération.

L'ensemble du processus est réalisé à la main : du séchage et du trempage des matériaux dans l'eau au mélange du sable et au pétrissage de l'argile, en passant par la décoration des pots avant la cuisson. Les pots sont séchés au soleil pendant quatre à six heures avant d’être cuits à l’extérieur sur de la paille ou du bois.

Les poteries du peuple Cham font appel à l’habileté, à la souplesse et à la douceur des mains des femmes chams, qui manifestent leur créativité individuelle tout en mobilisant les connaissances transmises par la communauté. L’art de la poterie du peuple Cham a été inscrit en 2022 par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

La culture Cham est un élément essentiel du riche patrimoine culturel du Vietnam. Avec un investissement réfléchi et une utilisation durable, elle renforcera l’attrait du tourisme dans la région du Centre-Sud.

VNA/CVN