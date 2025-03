Môc Châu : une destination touristique prometteuse en plein essor

Grâce à ses paysages naturels magnifiques, sa culture unique et ses habitants chaleureux et hospitaliers, la zone touristique nationale de Môc Châu (province de Son La, au Nord) ne cesse d’être récompensée en tant que destination naturelle de premier plan en Asie et dans le monde.

Avec son écosystème diversifié, son climat frais et pur, ainsi que ses nombreux sites pittoresques, Môc Châu attire de plus en plus d’investissements dans des zones et sites touristiques attrayants tels que la forêt de pins du village d’Ang, la cascade Dai Yêm, Happy Land, la rue piétonne, le mont Pha Luong et les grottes de Ngu Dông du village d’On.

En particulier, la zone touristique Môc Châu Island est aujourd’hui un centre de divertissement moderne du Nord-Ouest du Vietnam. Avec le pont de verre de Bach Long (Dragon blanc), les visiteurs peuvent vivre des sensations fortes grâce à des attractions telles que les tyroliennes Zipline, Airslide et l’ascenseur Moc Chau Space, inspiré des vaisseaux spatiaux.

De plus, l’offre d’hébergement de Môc Châu Island se distingue par ses architectures uniques, notamment un hôtel imitant un train à grande vitesse au cœur des montagnes du Nord-Ouest et un site de glamping pouvant accueillir plus de 300 personnes, inspiré des planètes de la galaxie. Nguyên Huong Ly, une touriste venue de Hanoï, témoigne : ''Môc Châu possède un climat agréable, des paysages sublimes et une population hospitalière et chaleureuse. Dès que j’en ai l’occasion, je reviens ici avec ma famille''.

Selon Hoàng Manh Duy, directeur adjoint de Moc Chau Island, en 2025, son entreprise poursuivra ses investissements dans de nouvelles infrastructures et équipements touristiques afin d’attirer encore plus de visiteurs.

L’élévation de Môc Châu au statut de cité municipale constitue une opportunité majeure pour renforcer la promotion du tourisme, notamment pour les grands complexes touristiques comme Môc Châu Island. Grâce à des investissements synchronisés dans les infrastructures de transport, l’accès aux différents sites touristiques de la province de Son La et au plateau de Môc Châu est plus fluide, permettant aux visiteurs de profiter davantage des services et expériences locales.

À Môc Châu, les visiteurs ont l’occasion de plonger dans l’univers culturel de 12 groupes ethniques, avec des traditions distinctives mises en valeur à travers les costumes, la gastronomie, les festivals et les activités communautaires. Parmi les expériences incontournables figurent les danses xòe des Thai, Tha Khenh des H’mông (également connue sous le nom de danse au khèn) et celle des cloches des Dao.

Pour renforcer son image et sa notoriété, Môc Châu mise sur l’application des technologies numériques dans le développement du tourisme. La région exploite les médias sociaux et les plateformes numériques, tout en développant une carte touristique interactive intelligente, des vidéos promotionnelles et des clips publicitaires. Grâce à ces initiatives, les touristes peuvent facilement s’informer, rechercher des sites et planifier leur voyage, rendant Môc Châu plus accessible que jamais aux visiteurs vietnamiens et internationaux.

En 2024, Môc Châu a accueilli près de 2,6 millions de visiteurs, générant un chiffre d’affaires de plus de 3.367 milliards de dôngs. Selon Nguyên Thi Hoa, vice-présidente du Comité populaire de Môc Châu, le passage au statut de cité municipale marque un tournant décisif pour le développement local.

Actuellement, Môc Châu compte 17 projets d’investissement dans le tourisme et les services, représentant un capital total de 3.760 milliards de dôngs. Parmi eux, cinq sont implantés dans la Zone touristique nationale de Môc Châu, pour un montant cumulé de plus de 1.330 milliards de dôngs.

