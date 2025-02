Binh Thuân : les zones de minorités ethniques connaissent une nouvelle physionomie

Des politiques de protection sociale, des initiatives de développement économique et des programmes de réduction de la pauvreté ont été mis en œuvre efficacement dans la province de Binh Thuân, au centre-sud, ces dernières années, contribuant à améliorer la vie matérielle et spirituelle des populations locales, en particulier celles vivant dans les zones de minorités ethniques.

Ces efforts ont également contribué à promouvoir le développement de l’agriculture et des zones rurales tout en exploitant le potentiel et les avantages de chaque zone de la province.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Tân, chef du comité provincial des affaires ethniques, a déclaré que de nombreux programmes et projets de promotion du développement socio-économique dans les zones habitées par des minorités ethniques ont continué à recevoir des investissements de nombreuses sources de financement, avec un budget total de plus de 600 milliards de dôngs (plus de 23,74 millions d'USD).

Comme le résultat, les infrastructures des districts montagneux ont été développées en temps opportun, en accord avec la stratégie de modernisation de l’agriculture et des zones rurales dans les régions de minorités ethniques.

Actuellement, 100% des communes des zones de minorités ethniques disposent de routes menant à leurs centres. Le réseau national, les infrastructures de postes et de télécommunications couvrent toutes les localités.

La province a investi dans les infrastructures de production et de services dans les communautés peuplés de minorités ethniques, tandis que le réseau de santé continue d’être amélioré, répondant pour l’essentiel à la demande de soins de santé primaires des locaux. Les postes de santé communaux sont dotés de médecins, ainsi que de sages-femmes ou de professionnels de l’obstétrique et de la pédiatrie.

Néo-communes

À la fin 2023, sept des 17 communes de minorités ethniques de Binh Thuân avaient été reconnues comme néo-communes. Le revenu annuel moyen par habitant dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques a atteint 46,8 millions de dôngs. Le taux de pauvreté des ménages dans ces zones a diminué à 7,73% au début 2024, contre 10,04% au début 2019.

La mise en œuvre des politiques de protection sociale, de développement économique et de réduction de la pauvreté a été largement soutenue par les communautés locales, jetant les bases du renforcement du bloc de grande nationale et du maintien de la sécurité politique ainsi que de l’ordre et de la paix sociaux.

Binh Thuân vise à augmenter le revenu moyen par habitant dans les communautés de minorités ethniques de 45% - 50% et à réduire le taux de pauvreté des ménages de 1,5% - 2% par an. Il vise à ce que 100% des postes de santé et des écoles communaux soient construits de manière permanente, que 99,5% des ménages locaux accèdent au réseau national d’électricité et que 98% des ménages utilisent de l’eau potable.

À cette fin, Nguyên Minh Tân a déclaré que les autorités se concentreront sur l’optimisation de l’utilisation des terres et la promotion de l’agriculture et de l’élevage en fonction des avantages de chaque zone pour augmenter les revenus des populations et assurer une réduction durable de la pauvreté.

Une attention particulière sera également accordée à l’attraction des investissements vers les produits clés, au maintien ferme de la sécurité politique et de la paix sociaux ; au développement globale de l’éducation, de la formation, de la santé et de la culture ; à la préservation et à la promotion des belles traditions culturelles des minorités ethniques ; et à l’investissement dans les infrastructures culturelles pour améliorer la qualité de vie matérielle et spirituelle des populations, a-t-il indiqué.

VNA/CVN