Une femme de l’ethnie Dao Thanh Y promeut le tourisme communautaire

La commune de Thuong Yên Công, ville de Uông Bi, province de Quang Ninh, où Truong Thi Thanh Huong réside, se trouve au pied de la chaîne des montagnes de Yên Tu. Elle est immergée dans une nature verdoyante et bénéficie d’un climat frais. L’ethnie Dao Thanh Y, qui occupe la majorité des habitants de la commune, préserve de génération en génération ses us et coutumes, dont le rituel câp sac (passage à l’âge adulte), les cérémonies de mariage et d’obsèques, les jeux et les chansons traditionnels…

Pour valoriser ces identités ethniques, ces dernières années, la commune de Thuong Yên Công s’est orientée vers le tourisme communautaire. Dans ce contexte, avec une passion pour les valeurs culturelles locales et l’envie de les promouvoir, Truong Thi Thanh Huong a décidé d’investir près d’un milliard de dôngs pour mettre en place un modèle de petit complexe touristique de 300 m2 incluant un restaurant baptisé "Restaurant traditionnel Dao Thanh Y Yên Tu", inauguré en février 2024.

Diversité des services

Une destination toute neuve mais déjà prisée par les touristes grâce à la diversité et la qualité des services proposés. Les visiteurs viennent y déguster les spécialités culinaires des Dao Thanh Y et découvrir leurs originalités culturelles. Ils peuvent mettre la main à la pâte pour préparer les gâteaux traditionnels des habitants locaux ou bénéficier de moments de détente avec des bains aux herbes médicinales. Les secrets de la broderie traditionnelle de l’ethnie sont également présentés aux touristes.

La propriétaire Truong Thi Thanh Huong organise également des représentations de chants et de danses pour attirer davantage de visiteurs. Elle utilise les réseaux sociaux comme Facebook ou Zalo pour faire rayonner l’image de son petit complexe touristique. Ces efforts ont porté de premiers fruits encourageants.

Mme Huong se souviendra toujours des moments difficiles lorsqu’elle a décidé de se lancer dans le tourisme communautaire. "Ce secteur était totalement nouveau pour moi. Je ne savais pas par où commencer. Je n’avais que ma passion et une grande détermination", se rappelle-t-elle. Heureusement, elle a reçu le soutien des autorités locales ainsi que des membres de sa famille.

Le complexe a été mis en chantier en août 2023, et l’entrepreneuse n’a pas tardé à mettre en œuvre la formation d’employés pour le service client, la préparation des boissons, la confection des plats Dao Thanh Y typiques, ainsi que d’autres plats de diverses localités du pays. Du fait que les employés sont tous des habitants locaux, la patronne veut contribuer à améliorer leurs conditions de vie en générant une source de revenus stables.

Un modèle à suivre

Suite aux succès du complexe, elle ne cache pas son ambition d’inaugurer cette année un homestay ( séjour chez l’habitant) où les visiteurs pourront séjourner et auront davantage de temps d’admirer les beaux paysages de sa commune et de profiter des services de relaxation et de divertissement.

"Le tourisme communautaire aide les locaux non seulement à protéger l’environnement mais aussi à préserver et à promouvoir leurs originalités culturelles", souligne Pham Thi Phuong Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Thuong Yên Công. Et d’ajouter que le modèle déployé par Truong Thi Thanh Huong répond aux orientations des autorités locales. "Le succès de Mme Huong encourage les habitants de la commune à exploiter les potentiels locaux pour développer le tourisme, notamment le tourisme communautaire", se félicite-t-elle.

Avec son amour profond de sa terre natale et sa grande détermination à faire fortune, Truong Thi Thanh Huong est devenue un modèle exemplaire pour les Dao Thanh Y, contribuant largement au développement socio-économique de la localité.

