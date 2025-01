Trà Vinh à l'honneur

Le tourisme communautaire de Côn Chim récompensé au Forum du tourisme de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Le modèle de tourisme communautaire de Côn Chim, de la commune de Hoa Minh, district de Châu Thành, couvre une superficie de 62 hectares, dont 34 hectares de terres agricoles, et se trouve dans la partie inférieure de la rivière Cô Chiên. Côn Chim est une attraction touristique communautaire axée sur la protection de la nature, la préservation de la culture et le charme de la campagne. Les visiteurs peuvent s'immerger dans la nature, déguster des plats locaux, écouter des chansons d'amour du Sud et profiter d'une vie saine en plein air.

La vie harmonieuse entre les habitants et la nature à Côn Chim constitue une valeur fondamentale de la communauté. Les attractions de Côn Chim allient tourisme communautaire et écotourisme, ramenant les visiteurs à leurs souvenirs d'enfance et aux plaisirs simples de la vie rurale.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Bich Vân, responsable du groupe coopératif de tourisme communautaire de Côn Chim, ce modèle compte actuellement 19 ménages membres, générant chacun un revenu de 5 à 15 millions de dôngs par mois.

Tous les locaux sont impliqués dans la protection de l’environnement, en privilégiant une production propre, sans utilisation d’engrais chimiques ni de pesticides, afin de préserver l’environnement naturel et la santé publique, a précisé Nguyên Thi Bich Vân.

Depuis cinq ans, Côn Chim a accueilli plus de 85.000 visiteurs, tant vietnamiens qu'étrangers.

Lors de cette édition de l'ATF 2025, 17 localités et entreprises vietnamiennes ont été honorées.

VNA/CVN