Célébrez le Têt traditionnel avec le peuple H'mông à Hua Tat

Hua Tat est l'un des rares villages de tourisme communautaire où les caractéristiques culturelles traditionnelles de l'ethnie H'mông sont encore pleinement préservées. Lorsque les fleurs de prunier et de pêcher commencent à fleurir, c'est le moment où le peuple H'mông célèbre le Têt traditionnel. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous sont vêtus de leurs plus beaux habits colorés pour cette fête.

>> La gravure sur argent des H'mông à Sa Pa, Lào Cai

>> Vàng Thị Cầu, celle qui donne des ailes aux femmes H'mông

>> Hang Kia-Pà Cò : terre de nature et de culture H'mông

Avec l'arrivée du printemps, les H'mông vivant dans le village de Hua Tat, district de Vân Hô, province de Son La au Nord organisent une multitude de jeux folkloriques, tels que le jeu de toupie, le lancer de pao, la poussée de bâton, l'incubation de dragon, et le tir à l'arbalète.

Parmi ces acivités, le jeu de toupie, appelé tu lu, attire de nombreux participants et est devenu un élément culturel distinctif de l'ethnie H'mông. Ce jeu est lié à l’enfance de chaque H'mông, car dès l’âge de 5-6 ans, les enfants sont initiés au tu lu par leurs parents et grands-parents, pour s’amuser avec leurs amis.

Le jeu tu lu reflète la force, la précision, le jugement et la dextérité des garçons H'mông. De nos jours, tu lu est devenu très apprécié, attirant de nombreuses personnes et suscitant l’intérêt d'autres groupes ethniques. Les touristes qui visitent Hua Tat se montrent aussi intéressés par ce jeu. "Aujourd’hui, j’ai eu l’opportunité de participer aux jeux traditionnels de l’ethnie H’mông à l’occasion du Têt lunaire. C’était une expérience très intéressante, car cela m’a permis de mieux comprendre les traits culturels des ethnies minoritaires au Vietnam. J’ai essayé de pratiquer les jeux de l’ethnie H’mông, mais je les ai trouvés plus difficiles que ce à quoi je m’attendais. Néanmoins, c’était une expérience formidable", confie Maija Seppmälä, touriste venant de Finlande.

"Lors du Têt traditionnel, nous nous réunissions pour jouer ensemble à plusieurs jeux, dont le tu lu. Ce jeu était assez facile pour nous. Cette année, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir des visiteurs dans notre village, et c’est une belle occasion de leur présenter l’un des jeux traditionnels des H'mông", se déclare Trang A Si, ethnie H’mông vivanr dans le village de Hua Tat.

En plus de jouer au tu lu, le lancer de pao est un jeu folklorique profondément ancré dans l'identité culturelle traditionnelle des H'mông. La balle pao accompagne les H'mông tout au long de leur vie, de l'enfance à l'âge adulte. Pour le peuple H'mông, le lancer de pao est le jeu principal du Têt. Il leur permet d'améliorer leur dextérité, d'affiner leurs réflexes et leur vision.

À travers ce jeu folklorique, les H'mông expriment de nombreux vœux et aspirations pour le nouveau printemps : prospérité, bonheur, plénitude et solidarité.

"Lors du Têt, nous avons à cœur d'accueillir des visiteurs venus de tous les coins du pays et de l'étranger. Cela nous offre une occasion précieuse de partager et de présenter les traits culturels uniques de notre ethnie à un large public. C'est un moment de convivialité et d’échange, où nous pouvons célébrer notre héritage tout en apprenant des autres", se déclare Sùng Y Hoa, ethnie H’mông.

"Lors du Têt, les H’mông se réunissent pour jouer à plusieurs jeux tels que la toupie, lancer de pao. Il s’agit des jeux traditionnels qui se transmettent de génération en génération. Les H’mông célèbrent leur Têt traditionnel durant un mois", affirme Dinh Thi Huyên, directrice du Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA).

"Hua Tat est un village entièrement habité par l'ethnie H'mông, un lieu où la culture et les traditions de ce peuple sont préservées avec soin. Le Têt du peuple H'mông, contrairement à celui du peuple Kinh et des autres groupes ethniques, est célébré plus tôt. L'origine exacte de leur calendrier des fêtes du Têt reste floue, mais il est bien établi que le Têt traditionnel des H'mông se déroule chaque année avant le Nouvel An lunaire, et dure un mois. Cette période est considérée comme une des plus belles expressions de la culture unique du peuple H'mông", fait savoir Trang A Chu, propriétaire du homestay A Chua, situé dans le village de Hua Tat. Et d'ajouter que "le Nouvel An traditionnel des H'mông est un moment empreint de joie et de festivités".

Peintures sur papier, une particularité des H'mông

Pendant le Nouvel An lunaire, une coutume très significative du peuple H'mông est la réalisation de peintures sur papier, destinées à être accrochées chez eux, portant des vœux de joie et de prospérité pour l'année à venir. Le papier, dans la culture des H'mông, occupe une place essentielle. En effet, ils croient que l'utilisation de papiers faits main pour décorer l'autel et la maison pendant des occasions spéciales, telles que le Têt et les festivals, permet de voir leurs prières se concrétiser. Chaque foyer possède un petit autel, souvent face à la porte principale, où un morceau de papier fait maison est suspendu, symbole de vœux sacrés.

Inspiré par cette tradition, Les H'mông ont introduit l'art de la peinture sur papier. En visitant Hua Tat, les visiteurs peuvent créer ces peintures traditionnelles sous la guidage des habitants locaux.

Les peintures traditionnelles sur papier attirent de plus en plus de touristes, aussi bien vietnamiens qu'étrangers, qui viennent découvrir ce savoir-faire unique et participer à la création de ces œuvres d'art.

"Le nombre de visiteurs intéressés par l'art de fabriquer du papier traditionnel et l'art de réalisation des peintures traditionnelles sur papier a augmenté. Certains jours, notre famille accueille jusqu'à quatre ou cinq groupes de visiteurs, dont beaucoup sont des touristes étrangers venus découvrir ces pratiques. Lors de leur visite, je guide les visiteurs pour disposer les fleurs et les plantes sur le moule avant d'ajouter la pâte à papier, leur permettant de créer leurs propres peintures", dit Trang A Cua qui donne des cours aux visiteurs.

"C’est la première fois que j’ai l’occasion de peindre sur papier. C’est amusant et relaxant", parle avec joie Hoàng Thi Vinh, touriste venant de la capitale Hanoï.

Le Nouvel An lunaire arrive, le printemp offre de bons moments pour se détendre. Pour les H’mông à Hua Tat, le Têt traditionnel est le commencement d’une nouvelle année pleine de bonheur, de bonne santé et de bonne récolte. Si vous venez à Hua Tat à l’occasion du Têt, découvrez des paysages à couper le souffle et rencontrez les habitants très hospitaliers qui seront très heureux de vous faire découvrir leur culture. Dépaysement garanti !

Texte et photos : Phuong Mai/CVN