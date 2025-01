Réveiller le potentiel du géoparc de Lang Son

Le géoparc de Lang Son s'étend sur huit localités : districts de Bac Son, Chi Lang, Huu Lung, Lôc Binh, Van Quan, la ville de Lang Son, ainsi qu'une partie des districts de Binh Gia et Cao Lôc. Il couvre une superficie totale de 4.842,58 km², avec une population de près de 627.000 habitants, représentant environ 58% de la superficie et 78% de la population de la province de Lang Son (Nord).

Photo : VNA/CVN

Valeurs patrimoniales

Pham Thi Huong, cheffe adjointe du Département de gestion du géoparc de Lang Son, relevant du Centre provincial de promotion des investissements, du commerce et du tourisme, a indiqué que selon les recherches des scientifiques, le géoparc de Lang Son est principalement constitué de formations géologiques datant d’environ 500 millions d'années. Il regroupe 24 formations géologiques, dont 15 identifiées pour la première fois à Lang Son.

Christian Manhart, représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, a exprimé son admiration pour les montagnes et grottes de Lang Son, notamment les grottes de Tham Hai et de Thâm Khuyên. Ces sites contiennent des traces de l'histoire humaine remontant à plus de 500.000 ans, ainsi que des fossiles et artefacts paléontologiques précieux, vieux de plusieurs millions d'années, découverts dans la mine de charbon de Na Duong. Ces éléments confirment la richesse patrimoniale et géologique exceptionnelle du géoparc.

Photo : Van Dat/VNA/CVN

Pham Van Manh, directeur de la société par actions Vietnam Expeditions, a souligné, après deux années d'étude du géoparc, le fort potentiel de développement du tourisme de grottes. La création de circuits géologiques pourrait attirer un grand nombre de visiteurs, tant nationaux qu'internationaux, au géoparc de Lang Son.

Potentiel touristique

Nguyên Dang An, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a affirmé : "Le potentiel du patrimoine géologique de Lang Son est particulièrement riche". Pour exploiter les avantages de ce patrimoine unique et développer le tourisme, la province a mis en œuvre des solutions visant à valoriser et promouvoir ces ressources.

Quatre itinéraires touristiques principaux ont été conçus : "À la découverte du monde des montagnes", "Voyage au paradis", "Vie sauvage sur terre" et "À la découverte de l'aquarium", offrant 38 destinations touristiques attrayantes et originales.

À ce jour, la province a investi et restauré 58 vestiges, incluant des sites archéologiques et pittoresques, pour un montant total de plus de 84 milliards de dôngs (3,32 millions d'USD).

Exploitation durable

Duong Xuan Huyên, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage pour l'édification du géoparc de Lang Son, a déclaré que la province s'engage activement dans la mise en œuvre du projet "Établissement, édification et développement du géoparc de Lang Son pour la période 2021-2025". Avec détermination et des mesures prudentes, ce projet vise à promouvoir une croissance économique durable et inclusive, tout en assurant des moyens de subsistance et des emplois pour les habitants locaux. Parallèlement, il s'agit de protéger, préserver et valoriser les richesses culturelles et naturelles de la province.

Ces efforts soulignent l'engagement de Lang Son à construire un modèle de développement harmonieux, combinant préservation du patrimoine et dynamisme économique.

