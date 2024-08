Le président du Timor-Leste conclut avec succès sa visite d'État au Vietnam

Durant son séjour, le président du Timor-Leste est allé rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie à Hanoï.

Il s'est entretenu avec le président Tô Lâm. Les deux présidents ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord bilatéral d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services.

Le président José Ramos-Horta a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné que la troisième visite du président José Ramos-Horta au Vietnam contribuerait à créer un nouvel élan pour la coopération entre les deux pays.

Le président José Ramos-Horta a affirmé que le Timor-Leste souhaitait promouvoir l’amitié avec le Vietnam. Il a une fois de plus adressé ses sincères condoléances pour le décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong.

Les dirigeants des deux pays ont convenu d'accroître les échanges et les contacts à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement l'Accord-cadre de coopération économique et technique, d’organiser rapidement la première réunion du Comité mixte Vietnam - Timor-Leste au niveau de ministre des Affaires étrangères, de procéder à la mise en place de nouveaux mécanismes bilatéraux, adaptés aux besoins de coopération entre les deux pays.

Les deux parties ont également décidé d'exploiter efficacement le potentiel de coopération dans d'autres domaines importants, notamment l'agriculture, l’aquaculture, les télécommunications, l'éducation, le pétrole et le gaz, la construction d'infrastructures, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les deux peuples...

S’agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et régionales. Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Vietnam soutenait le Timor-Leste pour qu'il devienne bientôt membre à part entière de l'ASEAN.

Au cours de son séjour au Vietnam, le président José Ramos-Horta a eu un échange avec les étudiants de l'Académie diplomatique du Vietnam, a visité la zone industrielle VSIP de Bac Ninh, travaillé avec les dirigeants de l'Université de Thai Nguyên et du groupe Viettel.

VNA/CVN